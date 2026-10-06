Tortoriello volvió a confirmar su candidatura a gobernador y elogió la gestión de María Emilia Soria

El diputado nacional Aníbal Tortoriello confirmó, otra vez, que será candidato a gobernador de Río Negro por La Libertad Avanza en las próximas elecciones provinciales y aseguró que su postulación ya está definida dentro del espacio libertario.

La definición la realizó durante una entrevista en Medios del Aire, donde despejó las dudas que existían respecto de su futuro político.

“Voy a ser el candidato a gobernador por La Libertad Avanza”, afirmó al ser consultado sobre las versiones que circulaban en torno a su candidatura.

El legislador sostuvo que la provincia necesita una transformación en la administración de los recursos públicos y planteó como prioridades la salud, la educación, la seguridad y la creación de condiciones que favorezcan las inversiones y el desarrollo productivo. En ese sentido, volvió a poner el foco en el potencial energético y económico de Río Negro como motor para generar empleo y crecimiento.

Elogios a María Emilia Soria

Más allá de ratificar su candidatura, Tortoriello dejó una de las definiciones políticas más llamativas de la entrevista al referirse al escenario electoral de 2027. Consultado sobre quién observa hoy como principal rival, sostuvo que su percepción personal ubica a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, como una de las dirigentes con mayor fortaleza electoral en la provincia.

El diputado destacó que la jefa comunal fue reelegida con alrededor del 60% de los votos y consideró que ese resultado responde a una gestión valorada por los vecinos de la ciudad. Incluso fue más allá y afirmó que, si tuviera que elegir entre una candidatura de Soria y una continuidad del actual oficialismo provincial, se inclinaría por la intendenta roquense.

Según explicó, observa en Roca una administración “limpia y ordenada”, al tiempo que manifestó la necesidad de una renovación política en Río Negro después de más de una década de gestión encabezada por Alberto Weretilneck.

Las declaraciones llamaron la atención porque provienen de quien pretende encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la provincia y están dirigidas a una de las principales figuras del peronismo rionegrino.