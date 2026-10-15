Trabajadores del correo OCA comenzaron medidas de fuerza en Río Negro y Neuquén en reclamo por demoras en el pago de salarios y aguinaldos. La protesta se desarrolla mediante retenciones de tareas en distintas dependencias de la empresa postal y afecta las actividades habituales mientras continúan las negociaciones para normalizar la situación.

Según señalaron los empleados, los haberes se vienen abonando en cuotas y todavía existen montos pendientes correspondientes al aguinaldo. Esa situación motivó el inicio de un plan de lucha que se extendió a ambas provincias y que mantiene en alerta a los trabajadores. El conflicto surge en un contexto de creciente preocupación por la pérdida de poder adquisitivo que atraviesan distintos sectores laborales

Reclaman una solución urgente

Fuentes vinculadas al conflicto indicaron que el principal objetivo de la medida es lograr que la empresa regularice el pago de los salarios adeudados y complete la cancelación del aguinaldo pendiente.

“Estamos esperando que se solucione a la brevedad”, señalaron trabajadores consultados mientras continúan las retenciones de tareas.

La situación generó preocupación entre los empleados debido a que el atraso salarial se arrastra desde hace varias semanas y afecta la economía de numerosas familias de la región.

El Sindicato de Camioneros participa de las gestiones junto con representantes de OCA para intentar alcanzar una solución que permita levantar las medidas de fuerza y garantizar la normalización de los pagos.

Por el momento no trascendieron plazos concretos para resolver el conflicto, aunque las partes continúan dialogando con el objetivo de destrabar la situación y evitar una profundización de la protesta.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen el estado de alerta y aguardan una respuesta que permita regularizar los salarios y completar los montos adeudados.