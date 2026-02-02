El Gobierno de Río Negro abrió una nueva etapa con nombres frescos y un mensaje contundente: la juventud y las ideas renovadas serán protagonistas del futuro político de la provincia. En un acto cargado de simbolismo, el Gobernador Alberto Weretilneck tomó juramento a Agustín Ríos como nuevo Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, y puso en funciones a varios integrantes del Gabinete, marcando un recambio generacional que busca dinamizar la gestión.

La ceremonia no fue un simple protocolo. Weretilneck aprovechó la ocasión para remarcar que la estructura del Gobierno está “viva” y que los cambios no deben interpretarse como dificultades, sino como señales de un proyecto en movimiento. Conectando con los presentes, el mandatario subrayó que acompañar a las nuevas generaciones implica afecto, reconocimiento y confianza en su capacidad de interpretar los tiempos que vienen.

En paralelo, asumieron Natalia Almonacid como Secretaria de Gobierno, Ivana Porro al frente de la obra social provincial IPROSS y Martina Morana como titular de la Inspección General de Personas Jurídicas. En Educación, Ceferino Ullua y Aurelia Sosa se sumaron como subsecretarios en áreas clave de administración territorial e innovación educativa.

El ministro Agustín Ríos no se quedó atrás en el mensaje político. Con entusiasmo aseguró que la provincia atraviesa un momento estratégico, con protagonismo nacional e internacional gracias a los nuevos desarrollos productivos y las inversiones que se avecinan. “No hay desarrollo posible sin una gestión cercana”, enfatizó, dejando en claro que su impronta será la articulación con los municipios y la presencia en cada localidad.

Weretilneck destacó el recambio generacional como motor de una gestión dinámica.

Weretilneck cerró con un concepto que atraviesa toda su gestión: normalidad institucional, paz social y estabilidad política. “Son valores que hoy para los rionegrinos representan una situación de normalidad, y esto se da porque hay diálogo permanente, respeto y división de poderes”.