La llegada de León XIV a la Argentina movilizó a miles de fieles de todo el país y también a una importante delegación de Roca. Entre ellos se encuentra Camila Cerutti, integrante de la Parroquia María Auxiliadora y San Miguel Arcángel de Stefenelli, quien describió la experiencia como un acontecimiento histórico para la comunidad católica.

“Nos preparamos con muchísima alegría, es algo histórico. La última vez había sido con Juan Pablo II y yo ni siquiera había nacido”, contó la joven, quien participa de las actividades programadas en Buenos Aires junto a un numeroso grupo de peregrinos del Alto Valle.

La expectativa era aún mayor porque muchos fieles habían esperado durante años una visita papal. “Francisco tenía pensado venir y no pudo hacerlo. Este Papa nos sorprendió muchísimo y lo recibimos con mucha alegría”, señaló.

Cien peregrinos desde una parroquia de Roca

Cerutti explicó que alrededor de 100 personas de la parroquia de Stefenelli viajaron para participar de los encuentros organizados durante la visita papal. El grupo llegó a Buenos Aires a comienzos de la semana para participar de una misa multitudinaria, una vigilia juvenil y distintas actividades vocacionales.

“Encontrarnos con gente de todo el país será un momento muy lindo. Son jornadas intensas, pero muy especiales”, destacó.

La solidaridad hizo posible el viaje

La joven también remarcó que la posibilidad de participar nació del compromiso colectivo de la comunidad. “Hay quienes pueden pagar el viaje y otros que no. Eso movilizó mucho a la parroquia y apareció un enorme espíritu de generosidad para que todos pudieran estar”, explicó. Según relató, detrás de la organización hubo colectas, actividades solidarias y colaboración permanente de familias y vecinos para facilitar la participación de los jóvenes.

“Hay muchos jóvenes que apuestan por la fe”

Uno de los aspectos que más destacó fue la fuerte presencia juvenil en las actividades religiosas. “Parece que la fe está pasada de moda, pero no es así. Hay muchísimos jóvenes comprometidos y que encuentran una ayuda importante para atravesar situaciones difíciles”, aseguró.

La joven sostuvo que muchos chicos encuentran en la comunidad religiosa un espacio para enfrentar problemas vinculados a las adicciones, la soledad y otras problemáticas que afectan a las nuevas generaciones.

Un Papa con mirada latinoamericana

Cerutti también valoró el perfil de León XIV y su experiencia misionera en Perú. “Conoce la realidad de Latinoamérica, tiene los pies sobre la tierra y un espíritu misionero muy fuerte”, afirmó. Para la joven rionegrina, participar de las actividades organizadas en torno a la visita papal representa mucho más que un viaje. “Estoy feliz. Es un regalo enorme. Es una experiencia que deja una alegría que dura”, concluyó.