Río Negro dio otro paso para recuperar el Tren del Valle en el Alto Valle. El Ministerio de Hacienda aprobó una modificación presupuestaria que incorpora $3.406.337.500, unos US$2,3 millones, al presupuesto de Tren Patagónico para financiar parte de los trabajos necesarios para poner en marcha el servicio entre Cipolletti y General Roca.

La partida forma parte de una inversión total de $7.917,25 millones, casi US$5,3 millones, destinada al nuevo esquema ferroviario. Más del 40% de ese presupuesto ya fue incorporado y los fondos estarán destinados principalmente al acondicionamiento de las duplas y a las intervenciones sobre la infraestructura ferroviaria de las dos ciudades.

El dinero proviene de Rentas Generales del Tesoro provincial y se distribuirá en cuatro grandes rubros. La mayor parte, $2.599 millones, corresponde a servicios no personales. Dentro de ese monto, $2.448 millones serán destinados a tareas de mantenimiento, reparación y limpieza, mientras que otros $151 millones financiarán servicios vinculados con la puesta a punto del sistema.

Además, se asignaron $453 millones para bienes de consumo, $264,5 millones para bienes de uso, principalmente maquinaria y equipamiento, y otros $90 millones para gastos de personal. La Provincia explicó que la ejecución del presupuesto será progresiva, de acuerdo con el avance de las distintas acciones previstas en el plan.

La recuperación del Tren del Valle se encuentra vinculada a la primera etapa del traspaso del servicio a Río Negro, que comprende el corredor entre Cipolletti y Roca. En julio se había aprobado un presupuesto de $1.396 millones para el reacondicionamiento de las triplas y se entregó un primer anticipo de $410 millones. Hasta ahora, según la información oficial, ya fueron abonados $815 millones para el mantenimiento de las unidades ferroviarias.

El proyecto no se limita al tramo que inicialmente conectará Cipolletti y Roca. La planificación contempla sumar nuevos puntos en General Roca, J.J. Gómez, Allen, Fernández Oro y el sector de la Facultad de Medicina, mientras se avanza con la transferencia que involucra a Sofsa, Tren Patagónico y Ferrosur.

Para que el tren pueda volver a circular, todavía quedan trabajos sobre las formaciones, vías, estaciones, andenes y pasos a nivel, además de la incorporación de sistemas de comunicación y seguimiento satelital. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, había señalado en septiembre que el objetivo era iniciar el servicio entre Cipolletti y Roca a comienzos de diciembre, aunque esa fecha dependerá de cómo avancen las obras.