La Trochita, el histórico tren turístico de la Patagonia, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La falta de locomotoras operativas obligó a tomar una decisión extrema: avanzar con el desguace de una unidad histórica para poder sostener el servicio durante los próximos meses.

La situación fue confirmada por autoridades del tren en Chubut, que reconocieron que actualmente solo dos locomotoras siguen en funcionamiento, una en Esquel y otra en Trevelin. El resto de las máquinas fue desafectado tras superar su vida útil, con fallas estructurales difíciles de reparar.

En base a información publicada por la Municipalidad de Esquel, el principal problema es la imposibilidad de conseguir repuestos, especialmente componentes críticos como las calderas. Se trata de piezas que ya no se fabrican y cuya reposición requiere trabajos artesanales costosos, hoy fuera del alcance presupuestario del servicio ferroviario.

Ante este escenario, se resolvió retirar de una plazoleta pública una locomotora conocida como “la 107”, que había sido colocada allí como monumento. Esa máquina será llevada a los talleres y será puesta en valor, reutilizando las partes que todavía puedan servir de las máquinas dadas de baja para mantener operativo el servicio.

Nación dejó de destinar fondos para los trenes provinciales, lo que impacta de lleno en servicios históricos

Desde la conducción del tren describieron la decisión como una maniobra de emergencia, comparándola con “desvestir a un santo para vestir a otro”. El objetivo es garantizar que La Trochita pueda seguir circulando, al menos durante la temporada invernal, cuando el servicio turístico resulta clave para la región.

Desfinanciación, el motivo del desguace de la Trochita

El trasfondo del problema es económico. Según se informó, la Nación dejó de destinar fondos para los trenes provinciales, lo que impacta de lleno en servicios históricos como La Trochita, que dependen de mantenimiento permanente y altamente especializado.

La medida generó preocupación en la comunidad local y entre referentes del turismo, ya que el tren no solo es un atractivo emblemático de la Patagonia, sino también una fuente de empleo y un símbolo cultural con proyección internacional.

Mientras tanto, el futuro del histórico expreso sigue atado a soluciones transitorias. Sin un plan de inversión sostenido, el riesgo es que el desguace deje de ser una excepción y se convierta en el único camino posible para que La Trochita siga en pie, aunque sea a costa de su propio patrimonio.