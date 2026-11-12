La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) reclamó al Gobierno de Río Negro una suma extraordinaria de al menos $500.000 para los trabajadores estatales, en el contexto de la pérdida de poder adquisitivo registrada durante los últimos meses.

La organización sindical sostuvo que la situación económica que atraviesan los empleados públicos exige medidas urgentes y planteó que el monto solicitado no debe ser considerado un bono ni una gratificación transitoria. Desde UPCN explicaron que la propuesta apunta a que la suma forme parte de la estructura salarial y sea tomada a cuenta de futuros incrementos en conceptos como antigüedad y zona desfavorable.

Según el gremio, el objetivo es generar una mejora permanente en los ingresos de los trabajadores y no una compensación ocasional que pierda efecto con el paso del tiempo.

"Los salarios deben dar respuestas"

La organización afirmó que la situación de los empleados públicos no admite nuevas postergaciones y reclamó decisiones que permitan recuperar parte del poder de compra de los salarios. El sindicato sostuvo además que las remuneraciones deben contemplar tanto las necesidades de las familias como el reconocimiento a la trayectoria laboral y a las particularidades de quienes se desempeñan en distintas regiones de la provincia.

El pedido se suma a las discusiones salariales que atraviesan distintos sectores de la administración pública rionegrina y aparece en un escenario marcado por reclamos vinculados al poder adquisitivo y al impacto de la inflación sobre los ingresos.

Desde UPCN remarcaron que los trabajadores necesitan respuestas concretas y consideraron que una recomposición de estas características ayudaría a aliviar la situación económica de miles de familias estatales.