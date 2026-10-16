Una empleada judicial fue sancionada por usar auriculares durante su jornada laboral, no escuchar los llamados de su jefe y discutir con él cuando le llamó la atención. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió aplicarle un apercibimiento con anotación en su legajo porque consideró que su conducta afectó el funcionamiento del servicio.

El episodio ocurrió en una dependencia donde la mujer atendía al público y recibía personas. Según se reconstruyó en el sumario, el funcionario a cargo la llamó varias veces sin obtener respuesta. Cuando se acercó a su escritorio, advirtió que tenía auriculares en ambos oídos. Una compañera incluso debió hacerle señas para alertarla de la presencia del superior.

Cuando finalmente logró captar su atención, el funcionario le recordó que no debía usar auriculares durante el horario laboral. La empleada respondió que esa conducta no estaba prohibida. Minutos después, ingresó al despacho del jefe y cuestionó el llamado de atención en voz elevada. Argumentó que necesitaba los auriculares para concentrarse y sostuvo que, para hablarle, debían ubicarse frente a su escritorio.

El cruce ocurrió mientras había usuarios en el sector de atención. Además, los testimonios de otros trabajadores señalaron que la mujer ya había recibido advertencias anteriores por el mismo motivo. A partir de esos hechos se inició un sumario administrativo, durante el cual pudo presentar su defensa y cuestionar las pruebas.

Al analizar el caso, el STJ aclaró que no existe una norma que prohíba expresamente utilizar auriculares en el trabajo. Sin embargo, consideró que eso no impedía evaluar las consecuencias de su uso cuando afecta las tareas. Para el tribunal, la empleada quedó aislada de su entorno y no respondió a los requerimientos de una función que exige atención permanente.

Finalmente, el tribunal aplicó un apercibimiento con anotación en el legajo. Aunque cuestionó tanto su falta de atención como la forma en que se dirigió a su superior, valoró dos atenuantes: la trabajadora ofreció disculpas posteriormente y no registraba antecedentes disciplinarios.