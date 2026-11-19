La histórica balsa que cruza el río Limay hacia Villa Llanquín está a punto de cambiar su forma de funcionamiento. Después de años de depender de la fuerza y el esfuerzo físico de los balseros, el servicio incorporará un sistema electromecánico que permitirá agilizar los traslados, mejorar la seguridad y aliviar las exigentes tareas del personal. Vialidad Rionegrina ya terminó los trabajos de mecanización y motorización y realiza las pruebas antes de la próxima inauguración.

La transformación no es menor para una localidad que tiene en esa embarcación su única vía transitable de acceso. La balsa no es solamente un medio de transporte: es una conexión indispensable para los vecinos que necesitan entrar y salir de Villa Llanquín, trasladar sus pertenencias y mantener sus actividades cotidianas.

Hasta ahora, el funcionamiento dependía de un mecanismo manual que exigía un importante esfuerzo de los trabajadores. La situación se vuelve todavía más compleja por las características del río Limay, cuya fuerte correntada convierte cada cruce en una tarea de alta exigencia. Con la incorporación de la tecnología electromecánica, la operación será más sencilla y los tiempos de traslado podrán reducirse.

El delegado de Vialidad Rionegrina, Ricardo Barroetaveña, explicó que la obra permitirá dejar atrás el sistema tradicional. "La balsa siempre funcionó de manera manual y ahora estamos ejecutando una obra de electromecanización. Esto permitirá que el servicio sea más eficiente y que resulte mucho más sencillo operarlo", señaló.

Después de años de trabajo manual, la balsa de Villa Llanquín cambia su funcionamiento.

El cambio también tiene impacto sobre la actividad turística. La embarcación tiene una capacidad de carga de 1.500 kilos y registra su mayor movimiento durante los fines de semana, cuando aumenta la llegada de visitantes. En esos períodos, las demoras pueden convertirse en un problema para quienes necesitan cruzar, por lo que la nueva modalidad apunta a facilitar la circulación y reducir las esperas.

El comisionado de Fomento de Villa Llanquín, Cristian Sánchez, destacó la importancia de una intervención que era reclamada por la comunidad. "Va a ser más fácil para todos, tanto para la gente que vive acá como para los balseros que trabajan todos los días en el servicio", expresó. También remarcó que la mejora favorecerá al turismo y permitirá que los visitantes no tengan que esperar tanto para cruzar el río.

Por ahora, Vialidad Rionegrina trabaja en las pruebas operativas para comprobar el funcionamiento del nuevo mecanismo antes de su inauguración. La obra impulsada por el Gobierno provincial busca resolver una demanda histórica de Villa Llanquín: modernizar un cruce del que depende toda la localidad y que, durante años, quedó atado al esfuerzo manual de quienes mantienen en funcionamiento la balsa.