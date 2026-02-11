El festival se desarrollará los días 14 y 15 y 21 y 22 de febrero en el Parque de Lavandas Agroecológico, Lavandas del Limay. La propuesta busca mostrar el universo de la lavanda y su producción agroecológica, con actividades que van desde la cosecha y destilación de las flores hasta talleres de cosmética natural y pastelería.

La experiencia comienza con visitas guiadas que revelan el mundo de la lavanda y continúa con la posibilidad de participar en la cosecha y observar en vivo cómo se obtiene el aceite esencial. El entorno natural de Villa Llanquín, con su tranquilidad incomparable, se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de un evento que mezcla tradición y modernidad.

El festival no se limita a la producción agrícola: se completa con una feria de productos artesanales y gourmet. Cosmética natural, aromaterapia, alimentos y objetos elaborados a partir de la lavanda estarán disponibles para los visitantes. Además, la Casa de Té ofrecerá preparaciones exclusivas que prometen conquistar paladares.

Los talleres son otro de los atractivos centrales. Desde preparados herbarios hasta experiencias dulces con lavanda, cada propuesta busca acercar al público a los múltiples usos de esta planta. La participación activa convierte al festival en una oportunidad educativa y recreativa para grandes y chicos.

Villa Llanquín ofrece un entorno natural único para disfrutar de talleres, música y gastronomía.

Las jornadas se coronan con actividades especiales: Sunset Sessions con gin de lavanda, música en vivo y hasta un desfile de diseño. El 14 de febrero, además, habrá una experiencia única de astroturismo bajo las estrellas, que promete combinar ciencia, naturaleza y emoción en una sola noche.

La organización ofrece descuentos por compra anticipada, entrada gratuita para menores de 12 años y beneficios para jubilados. La idea es que nadie se quede afuera de esta celebración que busca posicionarse como un evento de referencia en la agenda cultural y turística de Río Negro.