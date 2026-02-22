Durante la madrugada del domingo, personal del Destacamento Nahuel Huapi llevó adelante un exitoso operativo de búsqueda y rescate tras recibir un llamado telefónico de un hombre que decía encontrarse desorientado al borde de un acantilado, en inmediaciones de Villa Llanquín.

De manera inmediata, efectivos policiales fueron hacia el sector y desplegaron un amplio patrullaje preventivo y de rastrillaje por Ruta Nacional 237, extendiendo la búsqueda hasta la zona de Confluencia, en la intersección con Ruta Provincial 65, recorriendo banquinas y sectores montañosos lindantes.

Alrededor de las 3:00, a la altura del kilómetro 1607, en una zona de montaña, el personal logró ver una luz proveniente del sector elevado, lo que permitió orientar el operativo.

Dos efectivos comenzaron el recorrido a pie, logrando encontrar al hombre a aproximadamente tres kilómetros del punto de referencia.

El vecino presentaba dolor en su pierna izquierda y manifestó haber sufrido una caída tras desvanecerse mientras caminaba por el sector de montaña, lo que lo llevó a caer hacia una zona de acantilado. Al momento del hallazgo se encontraba desorientado y en estado de nerviosismo, aunque no presentaba lesiones de gravedad a simple vista.

Luego del rescate acompañaron al hombre hasta un móvil policial para su posterior traslado al Destacamento Nahuel Huapi. En el procedimiento colaboró personal de la Comisaría 51 de Villa Traful, efectivos de la Policía de Río Negro de la localidad de Dina Huapi, un guardaparque de la zona La Lipela y autoridades de la Dirección Lagos del Sur, quienes supervisaron el operativo.

Posteriormente, familiares del ciudadano se hicieron presentes y lo trasladaron en vehículo particular hacia el Hospital Zonal “Ramón Carrillo” de San Carlos de Bariloche para su evaluación médica, retirándose luego hacia el sector donde se encontraban acampando.

La Policía destacó la rápida intervención y el trabajo coordinado entre las distintas instituciones, lo que permitió localizar y asistir al hombre sin que se registraran mayores complicaciones.