El Festival de la Cosecha de la Lavanda en Villa Llanquín ya tiene fecha. Este año, la propuesta se va a desarrollar durante dos fines de semana: el del 14 y 15 de febrero y el siguiente, 21 y 22. El evento invita a visitantes de todas las edades a vivir una experiencia "sensorial, educativa y profundamente conectada con la naturaleza", comunicaron desde la organización.

Durante esos días, los visitantes podrán conocer el proceso completo de la lavanda. Uno de esos momentos clave es la destilación en vivo, donde se observa cómo la flor recién cosechada se transforma en aceite esencial, núcleo de la producción del lugar.

El parque alberga más de 17 variedades de lavanda, que pueden conocerse a través de visitas guiadas. Allí se explican las particularidades de cada especie, sus usos terapéuticos, cosméticos y gastronómicos.

El evento también tendrá una feria de productos artesanales y gourmet, elaborados a base de lavanda: cosmética natural, aromaterapia, alimentos. regalería y objetos únicos. Además, habrá disponible un vivero especializado, donde los visitantes pueden adquirir plantines y llevarse un recuerdo vivo del festival.

Turismo alternativo y de relax a pocos kilómetros de Bariloche

"Para quienes no conocen, Villa Llanquín es un paraje ubicado entre 30 y 40 kilómetros de Bariloche, sobre la Ruta 237, a la altura del kilómetro 1610. Es un lugar muy pequeño, de unas 300 personas, lindero a Neuquén" destacó Cristian Signorelli, productor de lavanda, en diálogo con Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

Signorelli resaltó que "lo lindo es que se cruza en balsa. Es una de las dos que hay en la zona y ya desde ahí empieza la aventura. Mucho contacto con la naturaleza y eso a la gente le encanta". El productor lo definió como "un destino alternativo de Bariloche. Hay rafting, pesca, cabalgatas y, sobre todo, mucho relax. También hay alojamientos: cabañas, hostería y campings. Se puede pernoctar y disfrutar del entorno natural".

En cuanto al Parque Agroecológico, Cristian aclaró que no utilizan "pesticidas ni productos químicos. Tenemos una hectárea y media con 4.000 plantas productivas de una variedad principal y, además, 17 variedades de lavanda". Explicó que ofrecen "una experiencia sensorial distinta: visitas guiadas, vivero para llevar plantines y una casa de té donde todo está elaborado con lavanda: cheesecake, limonada, macarrons y pastelería".

Otro sector atractivo es el de productos con valor agregado. Se puede adquirir aceite esencial, hidrolato, jabones, champú y varios productos para la salud, la higiene y la belleza. "Todo se produce acá, desde la semilla hasta el producto final", destacó.

