Río Negro quiere dar un nuevo paso en su desarrollo industrial. El gobernador Alberto Weretilneck presentó en Neuquén la estrategia provincial para atraer inversiones y anticipó los próximos desafíos: poner en marcha la Zona Franca, impulsar la industria petroquímica y ampliar las oportunidades del sistema portuario.

La exposición se realizó durante la Energy Trade Mission, en el marco de Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, ante empresarios e inversores de Argentina y Estados Unidos. Allí, el mandatario defendió las condiciones que ofrece la provincia para recibir capitales y desarrollar proyectos de gran escala, con estabilidad política, seguridad jurídica y previsibilidad económica.

Weretilneck sostuvo que uno de los principales desafíos fue adaptar los procedimientos del Estado a los tiempos de la industria, sin resignar controles ni responsabilidades. En ese sentido, destacó los acuerdos vinculados con los grandes proyectos energéticos, que incluyen exigencias ambientales, permisos y garantías jurídicas. También remarcó la necesidad de sostener las decisiones en el tiempo y contar con el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad.

La Zona Franca y el salto industrial

Uno de los proyectos centrales es la Zona Franca provincial. El gobernador confirmó que se busca avanzar con una licitación internacional para desarrollar un predio de 432 hectáreas, ubicado en el mismo sector donde se construye el proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La apuesta es aprovechar esa infraestructura para atraer nuevas industrias.

El objetivo es que el petróleo y el gas no sean solamente recursos para extraer y exportar. La provincia busca avanzar hacia la petroquímica y, más adelante, la producción de fertilizantes, con actividades que agreguen valor y generen nuevas oportunidades económicas. Weretilneck también anticipó iniciativas para el sistema portuario durante el próximo año, en una estrategia que conecta los yacimientos de hidrocarburos con las posibilidades de la costa atlántica.

Durante su presentación, el mandatario insistió en que la confianza resulta determinante para captar inversiones millonarias. Defendió la necesidad de construir una provincia transparente, que respete los compromisos asumidos y “cumple lo que firma”. También planteó las diferencias entre Nación y las provincias sobre el funcionamiento del sistema federal, y recordó que “los recursos naturales son propiedad de la provincia”. Para Weretilneck, aprovechar ese potencial exige coordinación entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad, además de garantías que permitan recuperar la confianza de los inversores.

De la jornada participaron el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler; la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, y otras autoridades.