El gobernador Alberto Weretilneck llegará este martes a Roca con una apuesta millonaria bajo el brazo: casi 12.000 millones de pesos para comenzar a cambiar la realidad de dos infraestructuras que acumulan años de abandono. Por un lado, las rutas nacionales 22 y 151, convertidas en un dolor de cabeza para quienes las transitan diariamente. Por el otro, el Tren del Valle, un servicio que sigue siendo una promesa para miles de habitantes del Alto Valle. La provincia avanza con contratos y licitaciones.

La jornada tendrá dos anuncios centrales. El primero estará relacionado con tres contratos por aproximadamente $9.992 millones para intervenir distintos sectores de las rutas 22 y 151. El segundo será la apertura de ofertas para las obras ferroviarias del Tren Patagónico del Valle, con un presupuesto estimado en $1.781 millones. En conjunto, son casi $11.800 millones que Río Negro busca poner en movimiento para recuperar infraestructura estratégica.

Detrás de los números aparece una decisión política que Weretilneck viene construyendo desde hace meses: hacerse cargo de responsabilidades que históricamente correspondieron al Estado nacional. El traspaso de las rutas y la recuperación del servicio ferroviario fueron presentados como una muestra de autonomía provincial frente a un Gobierno nacional que dejó de invertir en buena parte de la infraestructura que conecta a la región.

Sin embargo, quedarse con las responsabilidades también significa quedarse con los problemas. La Ruta 22 es una postal demasiado conocida para los habitantes del Alto Valle. Pozos, sectores deteriorados, obras inconclusas y dificultades para circular forman parte de una realidad que no se resuelve con una firma ni con una conferencia de prensa. La Ruta 151, por su parte, también arrastra reclamos históricos y representa un corredor fundamental para la actividad productiva y el movimiento de cargas relacionadas con Vaca Muerta.

En ese escenario, los casi $10.000 millones destinados a las intervenciones viales representan un primer paso concreto. Pero hay una cuenta pendiente que no puede quedar escondida detrás del acto oficial: el sector de Puente 83, cuya licitación anterior quedó desierta y debió volver a abrirse. Es decir, mientras algunos tramos comienzan a encaminarse, todavía hay sectores que esperan una solución.

Por otra parte, el Tren del Valle vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial. El proyecto contempla la recuperación de las estaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Roca y J.J. Gómez, además de la construcción de un nuevo acceso ferroviario en cercanías de la Facultad de Medicina de Cipolletti.

La apertura de ofertas prevista para este martes permitirá avanzar hacia la contratación de esos trabajos, pero no significa que los trenes vayan a comenzar a circular inmediatamente. Todavía habrá que atravesar las etapas de adjudicación y ejecución de las obras. La expectativa es grande, aunque los plazos y el cumplimiento de cada compromiso serán determinantes para que el proyecto no termine sumándose a la larga lista de anuncios ferroviarios que quedaron en el camino.