¿Qué puede contar una región a través de las historias de quienes la habitan? ¿Qué aparece cuando la Patagonia deja de ser solamente paisaje y se convierte en personajes, recuerdos, conflictos, identidades y experiencias cotidianas?

Esas preguntas atraviesan “El pianista que jamás llegó al concierto”, una antología que reúne 17 crónicas sobre distintas formas de vivir, recordar y mirar la Patagonia. El libro será presentado este viernes 2 de octubre, a las 18, en la librería Malapalabra, ubicada en Ministro González 63, en Neuquén.

La actividad contará con la participación de Cecilia Rayén Guerrero Dewey y Pablo Montanaro, quienes conversarán sobre periodismo narrativo, cultura e identidad regional a partir de los textos que integran el volumen.

Más que una recopilación de historias, el libro propone acercarse a la región a través de una herramienta periodística que se detiene en los detalles, en las voces y en aquello que muchas veces queda fuera de las noticias inmediatas: la crónica.

Cuando la Patagonia se cuenta desde sus historias

La crónica tiene una particularidad: parte de un hecho o de una historia real, pero busca algo más que informar. Se detiene en los protagonistas, reconstruye escenas, recupera voces y permite observar un acontecimiento desde una perspectiva más profunda.

En este caso, las 17 historias reunidas en el libro permiten recorrer una Patagonia alejada de las postales conocidas. Aparecen personajes y comunidades atravesados por la memoria, la cultura, las luchas identitarias, los afectos, las pérdidas y distintas formas de resistencia.

Uno de los relatos es “Las manos en el barro”, de Cecilia Rayén Guerrero Dewey, ganadora del primer premio del Concurso de Crónica Patagónica en 2024. La autora reconstruye allí la historia de Luis María Ricciuto, conocido como “Titi”, artista, gestor cultural y activista de Aluminé. Su recorrido permite entrelazar arte drag queen, diversidad sexual, cultura y lucha intercultural junto al pueblo mapuche. La historia personal se convierte así en una puerta de entrada para abordar cuestiones más amplias de la sociedad patagónica.

Un pianista, una desaparición y una historia que vuelve

La crónica que le da nombre al libro recupera la historia de Napoleón Argentino Araneda, un pianista de Bariloche que fue secuestrado y permanece desaparecido desde los primeros años de la última dictadura cívico-militar. El texto, escrito por Juan Carlos Jalil, reconstruye la vida del músico y las circunstancias de su desaparición, y recupera una historia atravesada por la violencia, la persecución y el silencio. El título del libro nace precisamente de esa historia: “El pianista que jamás llegó al concierto”.

Entre ese relato y los otros 16 textos aparece una de las posibilidades más fuertes de la crónica: recuperar historias que pueden haber quedado escondidas en el paso del tiempo y devolverles una voz.

Un libro nacido de distintas experiencias de escritura

Las crónicas que integran la antología tienen diferentes procedencias. Algunas surgieron del Concurso de Crónica Patagónica, mientras que otras fueron producidas en el marco de la Diplomatura en Narrativas Creativas de No Ficción, impulsada por la Universidad Nacional de Río Negro y la Fundación de Periodismo Patagónico. También forman parte del volumen trabajos vinculados con el medio En estos días.

La compilación estuvo a cargo de Santiago Rey y Ángeles Alemandi, mientras que el prólogo fue escrito por la periodista Ana Cacopardo. La publicación corresponde a Editorial UNRN y la Fundación de Periodismo Patagónico.

El resultado es un libro que reúne distintas miradas y estilos, pero que comparte una misma búsqueda: contar la Patagonia desde las personas y no solamente desde los grandes acontecimientos.

La crónica como otra manera de mirar

La presentación en Neuquén será también una oportunidad para detenerse en el género periodístico que atraviesa el libro. Porque hacer una crónica implica mirar de otra manera. Preguntar, escuchar, caminar los lugares donde ocurrieron las historias, reconstruir contextos y encontrar en una escena particular algo capaz de explicar una realidad más amplia. En tiempos de información inmediata, la crónica propone otro ritmo: el de las historias que necesitan ser escuchadas antes de ser escritas.

La presentación será este viernes 2 de octubre a las 18 en Malapalabra, Ministro González 63, Neuquén, con entrada para quienes quieran acercarse a conocer el libro y participar de la conversación sobre periodismo narrativo, cultura e identidad regional.

La antología tendrá además una segunda presentación el domingo 4 de octubre a las 18, en la Feria del Libro de General Roca