Sofía Zámolo: "Mi mamá murió de cáncer sin tener contacto con su nieta"

Sofía Zámolo expuso en los medios la difícil situación que vive su hermano, quien tiene un gran conflicto con su ex pareja que le impide ver a su hija. Esto también afecta de manera indirecta a la modelo, ya que también queda algo relegada de la niña desde hace 4 años: “Mi hermano fue denunciado por su ex pareja por supuesta violencia verbal y no puede tener un vínculo con su hija" aseguró, e hizo hincapié en la necesidad de penar judicialmente a las falsas denuncias.

"Lo cuento con mucho respeto hacia mi hermano porque es una situación muy delicada, pero a mi mamá le costó mucho verla, pidió varias audiencias pero la progenitora no se presentó y ella, enferma de cáncer, lamentablemente no pudo tener prácticamente vínculo con su nieta", expresó dando a entender que es algo que los afecta a todos los integrantes de la familia.

El puntapié inicial del conflicto se dio cuando Diego Zámolo finalizó la relación con Silvana Flores con quien no solo tuvo varios conflictos de por medio, sino que también con una hija. Es por eso que acusa a la madre de la nena de impedirle tener relación con ella debido a distintas denuncias cruzadas.

Es por esto que anuncia que agotaron las instancias y buscan de esta manera retomar los contactos: "Hicimos reclamos, presentamos de todo en la Justicia. Mi hermano desde hace 4 años está luchando por tener un vínculo con su hija, un vínculo normal como cualquier otro padre. Que no sea bloqueado, que no haya impedimento ni excusa. Un padre que quiere pasar tiempo con su hija a la que ama profundamente".

"Mi mamá lamentablemente pudo ver muy poco a la nena. Que una mujer de 70 años, enferma de cáncer tenga que ir a la Justicia a pedir una audiencia para tener vínculo con su nieta me parece algo extremo. Cruel. Más cuando ella fue una gran mujer, una gran persona", expresó en Nosotros a la mañana con todo el dolor que siente ante esta situación.

Para finalizar, lanzó un mensaje con el objetivo de que le llegue a Silvana Flores y se terminen los problemas: "Acá, lo único que hay, es amor para dar. La última vez que pude verla fue con una asistente social de por medio. Fue un lunes, me dieron sólo 3 horas".

Además Zámolo se sumó a la convocatoria del #27S por el Día Nacional de los Derechos del Niño, para visualizar "la deuda que Argentina tiene con la niñez en conmemoración al triple aniversario de leyes de protección de la infancia, entre ellas la ley de Patria Potestad Compartida hoy Cuidado Compartido que debiera ser Equitativo" y en contra de las falsas denuncias.