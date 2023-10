Quién es "El Croata", el operador de dólar blue en la City porteña

Luego de una nueva escalada récord del dólar blue y de las medidas adoptadas para regular estas operaciones, surgió la figura de "el croata". Ese apodo hace alusión a Ivo Esteban Rojnica, propietario de la principal entidad financiera clandestina, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Con 42 años de edad, es descendiente de Ivo Rojnica, un ciudadano croata que, siendo miembro de la Ustasha (organización terrorista nacionalista croata basada en el racismo religioso, aliada del nazismo), logró huir de Europa y buscar una nueva vida en Argentina, donde intentó "reinventarse".

En esta situación, el nieto Rojnica disfrutaba de una vida de opulencia sorprendente, que incluía una fastuosa boda con 500 invitados en la Sociedad Rural de Palermo. Esta vida de lujo se sostenía a través de estrategias como la utilización de una agencia de viajes que, en realidad, operaba como una fachada para facilitar la extracción de dólares del país y obtener un margen de ganancia del 20%, según informes de la Aduana.

Identificado como el principal intermediario en el mercado negro de la moneda estadounidense, "el croata" se encuentra actualmente en el punto de mira de la Justicia, y el Gobierno emitió una alerta roja para impedir su salida del país.

El "núcleo de operaciones" de Rojnica estaba ubicado en pleno corazón financiero de Buenos Aires, en el piso 19 del edificio situado en la calle San Martín 140, donde operaba bajo la fachada de "Nimbus". Durante esa incursión, se desvelaron cuentas en el extranjero, así como inversiones inmobiliarias en Paraguay, acuerdos con compañías españolas y transferencias de fondos a Uruguay y Bolivia.

Rojnica cerró sus redes sociales apenas iniciado el escándalo, seguramente en el intento de ocultar la vida de lujos que llevaba, junto a su esposa, la modelo Melina Cammertoni. Con ella se casó a mediados de noviembre del año pasado en la tradicional Basílica del Santísimo Sacramento, acompañados por un coro del Teatro Colón, para luego convocar a una fiesta para 500 personas en el predio de La Rural, bajo la supervisión de la ex esposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, devenida en organizadora de eventos.

Sobre este episodio, se menciona la declaración de una emocionada Melina: “Ivo me ofreció compromiso en el Hotel George V de Paris siete meses antes de la boda. Fue todo súper romántico, volvíamos del Mouline Rouge y en el hotel me dio el anillo, ¡casi me muero!”, exclamó. Dicha vida de intensos lujos, según se investiga promovida por la especulación bursátil, habría llegado por lo menos a un paréntesis desde este jueves, cuando tras otra abrupta suba de la cotización "blue", las autoridades decidieron irrumpir en la mayor "cueva" del microcentro.

El abuelo Rojnica, "lavador" de divisas nazi-croatas en la posguerra

Ivo Esteban Rojnica es nieto del nazi Ivo Rojnica quien, después de la Segunda Guerra Mundial, escapó a la Argentina donde pudo "reinventarse" como exitoso empresario, aunque en realidad fue uno de los más importantes engranajes en el sistema de lavado de divisas nazi-croatas en la posguerra.

Rojnica, nacido en Cista, Croacia, el 20 de agosto de 1915 y fallecido el 1° de diciembre de 2007 en Buenos Aires, fue un importante agente de la inteligencia croata de los Ustasha, una organización nacionalista basada en el racismo religioso, afín al estado croata títere de la Alemania nazi de Adolf Hitler.

Tras unirse a ese movimiento fascista, fue designado comisionado de Dubrovnik en 1941, y bajo este rol, lanzó un decreto que limitó la libertad de movimiento de judíos y serbios en esa localidad. En ese contexto, al menos 58 personas fueron ejecutadas por orden directa de Rojnica. Luego de haber sido destituido de su cargo, tomó parte en actividades de recopilación de inteligencia durante el resto de la guerra y recibió una condecoración del líder (y posterior Caudillo de Croacia), Ante Pavelic.

En mayo de 1945, Rojnica escapó con rumbo a Italia, donde fue detenido por el ejército británico tras ser reconocido por un familiar de una de sus víctimas. Ante el temor de ser extraditado a Yugoslavia, simuló sufrir un colapso mental y debió ser trasladado a un hospital psiquiátrico. Mal vigilado, pudo huir en dirección a sudamérica.