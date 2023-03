Quedó cuadripléjico y rifan una casa para su tratamiento

Una conmovedora historia de amor, dolor y lucha se hizo viral en las últimas horas, a lo largo y ancho del país. Nacho, un joven cordobés de 18 años, deportista, carismático y un "pibe activo" como lo describe su familia, sufrió un grave accidente y quedó cuadripléjico. Se inició una campaña para ayudar al adolescente a tener una mejor calidad de vida: rifan una casa para que pueda acceder a un tratamiento de células madre.

José, es el papá de corazón, y contó en medios nacionales cómo cambió todo desde el accidente el sábado 7 de mayo del 2022: "Todo comenzó cuando sufrió un accidente con su moto en Alta Gracia, Córdoba y por las graves heridas quedó cuadripléjico. De esta manera, el objetivo es reunir la mayor cantidad de dinero posible para pagar un tratamiento con células madres que le cambiaría la vida".

El hombre emocionado relató que Nacho siempre iba de acá para allá, "un chico muy bueno y de muchos amigos. Jugaba al fútbol diariamente y hacía tres turnos por día”. En relación a ese fatal día contó que “cambió por completo nuestras vidas. Teníamos programado un festejo familiar para los 18 años de él, el 8 de mayo que era domingo”.

En este sentido, José explicó que Nacho cumple años el 28 de abril y para celebrarlo le regalaron una moto junto con su mamá y el papá biológico del joven. Ese sábado, el adolescente terminó del almorzar con su familia y salió con su vehículo, cuando chocó contra un taxi que intentó doblar en “U” en plena avenida.

“Explicarlo me lleva a un estado que me emociono porque es muy triste recordar todo, cada momento”, afirmó. Cuando llegaron, el joven todavía estaba en el asfalto y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde le realizaron los estudios correspondientes y quedó internado en grave estado.

Los médicos debieron proceder con una descompresión craneal porque tenía tres coágulos de sangre. “Me dicen que estaba ya en el quirófano y no había nada para hacer, que se había complicado y no iba a salir de esa”, recordó llorando José. Tras quedar internado durante cuatro meses en un centro de salud y en el medio ser trasladado a otro, finalmente recibió el alta hospitalaria.

Luego, fue llevado a una clínica de alta complejidad, aunque la inversión de un millón de pesos por mes los desbordó. En un principio, durante tres meses lograron pagarlo a través de distintas actividades de la comunidad. Hasta que una reacción de Nacho llamó su atención y cambió todo: “Cuando lo despedíamos se ponía muy rígido, duro y llegaba a lagrimear- Él nos mostraba que está conectado con nosotros. Eso nos hizo tomar la decisión de traerlo a casa”.

Los padres de Nachos, desde que el está bajo sus cuidados cambiaron su vida: dejaron su trabajo de lado y ahora se enfocan en la campaña para pagar el costoso tratamiento. Conocieron esta posibilidad a través del caso de una menor de edad que recuperó su visión luego de recibir un trasplante de células madres en México.

"Le hicieron estudios y los médicos nos dijeron que podría mejorar su calidad de vida, aunque no aseguran que le haga efecto, per no tendrá daños colaterales", explicó José, y agregó que “Esta es la campaña más grande que estamos haciendo”, expresó y agregó que “es muy ardua la tarea, tenemos mensajes gracias a Dios”.

Su objetivo es vender la mayor cantidad de números posibles y hasta le enviaron una carta al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia para conseguir difusión en clubes de fútbol de la primera liga.

¿Cómo ayudar a Nachito?

A través de los números de teléfono que aparecen en el flyer, pueden comunicarse para comprar números para la rifa, que tiene un valor de $3.000 cada cupón. Al enviar el comprobante de transferencia, se solicitan los datos personales y luego se recibe una imagen con cupón para garantizar la participación del sorteo.