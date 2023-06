El crucero más grande del mundo se prepara para su primer viaje

Se completó la construcción del crucero más grande del mundo en Finlandia y ya fue sido sometido a pruebas en el mar antes de su entrega en octubre próximo. El impresionante barco de Royal Caribbean International lleva el nombre de "Icon of the Seas", tiene una longitud de 365 metros y un peso aproximado de 250,800 toneladas.

Los enormes toboganes que posee el crucero.

"En su primera serie de pruebas en el mar, el Icon of the Seas completó un recorrido de cientos de kilómetros, durante el cual se evaluaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración", según se detalla en un comunicado de prensa. El primer viaje del barco está programado para enero de 2024, momento en el cual tendrá capacidad para alojar a 5,610 pasajeros y contará con una tripulación de 2,350 personas. Los viajes no son accesibles para todos.

El crucero ofrecerá una amplia variedad de actividades acuáticas a bordo en sus 19 pisos, donde se encontrarán más de 40 bares, restaurantes y discotecas. Entre sus atracciones destacadas, contará con seis toboganes con una caída de 14 metros cada uno, siete piscinas y nueve jacuzzis. Además, una emocionante pista de obstáculos se extenderá a lo largo de uno de los costados del barco, elevándose a casi 47 metros sobre el nivel del agua.

Alguna de las piletas que ofecre el Icon of the Seas.

Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una estadía de siete noches a bordo del crucero, explorando las maravillas del Caribe Oriental y Occidental. Durante este tiempo, podrán visitar destinos impresionantes, que incluyen la isla privada de Royal Caribbean, Cozumel (México), Philipsburg (San Martín) y Roatán (Honduras). Los cupos para el viaje de enero están casi agotados y el precio más económico por persona es de alrededor de 2.200 dólares.