Memé, la vecina de Neuquén que cumplió 100 años

Hace una semana cumplió 100 años y celebró el número con un gran festejo familiar al que concurrieron más de 90 parientes y amigos, entre los que había hijos, tíos, abuelos, nietos y hasta 7 bisnietos. Así es, cuatro generaciones celebrando su centenario entre risas, brindis y fotos del recuerdo. Es que esta mujer, que camina las calles de nuestra ciudad desde pequeña, supo construir una gran familia que hoy la acompaña y celebra su vida.

Festejó los 100 rodeada de toda su familia.

TODO ESTÁ DISTINTO...

Cuenta que sus padres se conocieron en Neuquén, allá por 1910, y que su mamá estaba de viaje justo para la fecha de parto es por eso que, de casualidad, nació en Buenos Aires. A los pocos días de nacer, volvieron a Neuquén, y nunca más se alejó de estos pagos.

Si hay alguien que puede decir “todo está distinto ciudad de Neuquén”, como la canción de los hermanos Berbel, es ella. Sus ojos lo han visto todo y más, y aún así no sale de su asombro por lo grande que está la ciudad. “Hace poco pude ver la ciudad desde lo alto, cuando fui al médico en un edificio, y me quedé asombrada. Yo no sabía qué Neuquén estaba tan grande. No lo podía creer”, relató con su suave y amable cadencia al hablar.

Memé es una mujer muy activa. Le gusta saber lo que pasa en el mundo. Lee el diario y mirar las noticias todos los días.

Dice que el pueblo de sus años de juventud (cuando el ejido de la ciudad ocupaba apenas lo que hoy es el centro administrativo) era muy distinto: “Los vecinos se conocían todos, pero después llegó la construcción de El Chocón y vino mucha gente para instalarse en la región”, recuerda bien.

Porque más allá de los achaques propios de la edad, Memé goza de muy buena salud y su memoria está impecable. Tanto que durante la charla, también comparte otro recuerdo: "Antes teníamos una plaza a donde ibas a dar vueltas los domingos. Y se llenaba de gente. Después, muchos se iban a la estación del tren a ver quién llegaba y a conversar con la gente sobre lo que pasaba”, contó entre risas por lo abismal de los hábitos sociales de aquellos tiempos comparados con los de ahora, en que todo se dirime por Whatsapp.

Pero, aunque ella siente que todo está distinto, hay cosas que no han cambiado a lo largo de su vida y es que siempre fue una mujer muy querida. Vive rodeada de personas que la acompañan, sus hijas y nietos, y además, tiene un regimiento de vecinos que la cuidan a diario. De hecho, cuenta que los niños del jardincito de la cuadra le hicieron un regalo por su cumple 100.

A diario, las maestras que la ven pasar la esperan a que entre a casa y la vecina de al lado, deja las luces del patio prendidas toda la noche para iluminar el de ella. “Estoy agradecida a todos los vecinos que me cuidan tanto. Están siempre pendientes de mí y me miran hasta que cierro todas las puertas”, dijo.

Los vecinos de la cuadra la cuidan y están atentos a ella a diario.

LA CHICA DEL TAPADO ROJO

Su nombre completo es María Beatriz Fernández Garro Dunezat, hija de Juana y don Antonio. Es la segunda de 11 hermanos: Chichi, Pelela, Pety, Cholo, Olga, Piriqui, Santiago, que ya no están; y Nelly, Alicia y el reconocido periodista neuquino Jorge Garro, quienes también viven en la ciudad y se reúnen todas las semanas.

De los tiempos de su infancia, Memé explica que al ser tantos en casa las mesas eran multitudinarias y que ella ayudaba mucho en la crianza de sus hermanos más pequeños. "Cuando alguno estaba enfermo o mamá estaba enferma, yo me traía una silla al lado de la cama y me quería quedar toda la noche al lado de mamá", aseguró.

Y continúa con otro recuerdo que atesora: “Mamá me había hecho un tapado rojo con una piel negra acá (se señala el cuello). Yo andaba chocha. Entonces caminaba de casa a la esquina con el tapado para mostrarlo. Éramos una familia unida y la verdad es que vivimos bien siempre, sin ser ricos en plata pero nunca me faltó nada”.

Mémé con sus hermanas Pelela, Nelly y Alicia.

Las hermanas sean unidas, dice el verso. Y se hizo carne en ella. Tanto que cuando tenía 15 años, después de hacer la primaria en la escuela número 2 de Neuquén, Memé se fue a vivir un tiempo con su hermana mayor a un destacamento de Pino Hachado. Iba a ayudarla con el cuidado del primer sobrino de la familia.

LA VIDA BELLA

Antes de la maternidad, tuvo su primer trabajo “para afuera” como secretaria del Dr. Eduardo Castro Rendón. “En aquel entonces él investigaba la vinchuca, por el Mal de Chagas”, aclaró. Más tarde, fue empleada administrativa del histórico abogado neuquino de apellido Kohon. Hasta que a los veintipico se puso de novia y en 1945 se casó con Domingo Sierro “cuando apareció Perón”, mencionó. Luego llegaron sus tres hijas: Maria Rosa, Matilde y Patricia .

Su marido también fue un pionero en nuestra ciudad. Montó la primera escuela secundaria nacional de Neuquén.

De ahí en más el trabajo siguió siendo intenso, pero en casa y junto a “Cholo” -como le decían a su marido- también pionero en estas tierras. El era un “open mind” diríamos en estos tiempos y fundó la primera escuela secundaria oficial de neuquen. “Papá era de Cinco Saltos y a los 12 años los padres lo llevaron a Buenos Aires para que haga el secundario porque acá no había. Estando allá vio un modelo de escuela secundaria y como a siempre le quedó eso de que se tuvo que ir lejos de su familia para hacer el secundario, a los 20 años se volvió a Neuquén y puso el Instituto Secundario General San Martín. Y esa fue la primera escuela secundaria nacional de Neuquén”, relató con orgullo Matilde, la hija mayor de Memé.

Memé junto con sus hijas María Rosa y Maty que, junto Patricia, las tres acompañan a su mamá en todo.

Y así, esta neuquina centenaria que, según cuentan, prepara un delicioso Rogel, lo ha visto todo. Recuerda cuando, por iniciativa del gobernador neuquino Carlos H. Rodríguez, se construyó el puente carretero que une la ciudad de Neuquén con Cipolletti allá por 1937. También fue testigo de la construcción de la represa de El Chocón que comenzó en el 68. Y en 1965, desde la casa de su hermana Alicia, vió la transmisión de televisión en vivo más asombrosa de la historia: el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, entre otros hitos históricos que presenció.

Fue invitada al acto por el 86° aniversario de la construcción del puente carretero que Neuquén con Cipolletti.

CENTENARIA

Hasta antes de la pandemia, Meme solía desayunar con sus amigas en la tradicional confitería El Ciervo. Le gustaba pasar a comprar el diario La Nación en el kiosco de la diagonal y llegar bien informada al encuentro. Pero, luego del aislamiento todo cambió. Muchas de sus amigas ya no están y lamenta no tener con quien compartir esos momentos. Aunque, a pesar de que la vida a los 100 tiene esos sinsabores, ella sigue siendo una mujer muy activa, sociable y carismática como lo fue siempre .

Le encanta estar informada, lee el diario todos los días y se devora las revistas de actualidad, mira el noticiero, se comunica con celular con toda la familia y goza de muy buena salud. "Me veo de todo porque me gusta saber lo que pasa. Así que veo boletines y noticias”, explicó. Siempre está contenida con el cariño de sus tres hijas, con la energía de nietos y bisnietos que en todo momento la pasan a saludar.

Memé es muy activa. Además de estar al tanto de la actualidad del país sigue ejerciendo su derecho al voto en cada elección.

Y para terminar le preguntamos cómo es tener 100 años. “Es tan natural como tener 20 porque como siempre fui sana entonces no me daba cuenta. Y no me doy cuenta porque puedo hacer todas mis cosas sola”, dijo entre risas la mujer que vio desde el carro del lechero que por la puerta de su casa hasta el surgimiento de la Inteligencia Artificial.