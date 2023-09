Awka Liwen, la cantante neuquina que le dio nombre a un documental de Osvaldo Bayer

Con tan solo 20 años, Awka Liwen ya tocó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y recorrió varios escenarios patagónicos. Y su talento y su presencia, hacen que escucharla cantar sea una experiencia impactante para todos los sentidos.

Nació un 16 de mayo del 2003 en la comunidad Mapuche de Ñorquinco, en el Departamento de Aluminé, Provincia de Neuquén, en una zona cordillerana a escasos kilómetros del límite con Chile.

Su ñuke (madre) es María Ñancucheo, hija de Aurelio Ñancucheo y Leonilda Currulef (Doña Leo). Y su chachay (padre) es Fabián Rocca, hijo de José María Rocca y Norma Isabel Cattaneo. “Ambas familias, al tener orígenes diferentes, siempre me transmitieron culturas diferentes, incluso en el ámbito de la música. Mi abuela (paterna) Norma era pianista, y mi bisabuela violinista”, recuerda Awka, que es una de las cantantes con mayor proyección en la provincia.

“Por otro lado, en mi familia materna, todos bailaban, tocaban folklore, organizaban peñas y encuentros. Sin embargo, jamás conviví con esas facetas de ambas familias, las pude compartir ya de grande, pero creo que estas cosas nos acompañan, incluso cuando no las conocemos. Gran parte de mi vínculo con la música, aunque sin saberlo, se lo agradezco a mi historia familiar” asegura orgullosa.

De muy pequeña tuvo un gran amor por el violín y a los 10 años, comenzó a estudiar en Colón (Entre Ríos), para continuar al año siguiente en Buenos Aires. “Comencé como música clásica, hasta que por una decisión política y cultural, me desligué de ese mundo, para poder profundizar en mi identidad artística” recuerda.

El hecho de que su padre trabaje como guardaparques, la llevó a vivir por muchos lugares con identidades indígenas y todos la formaron como artista. “Elijo intentar hacerle honor a ese camino y a toda esa gente que milita su identidad”, dice.

Awka Liwen es una de las artistas más relevantes de su generación.

Una de las artistas más relevantes de su generación

La cantante neuquina Noelia Pucci, con varios años más de experiencia, reconoce que Awka Liwen “es una de las artistas más relevantes de su generación y también es una de las que más ha interpelado a su generación, en estos tiempos en donde el pueblo mapuche principalmente ha sido tan atacado, tan estigmatizado”, explica.

Ante la ofensiva que sufre siempre el pueblo mapuche, el hecho de que salgan cantantes tan jóvenes “con una propuesta de identidad, de posición política, pero principalmente defensa de la cultura, la lengua, la cosmovisión y la forma de vida de un pueblo que aún está vivo, me parece de una valentía terrible, teniendo en cuenta su edad”, asegura Noelia, con quien Awka Lihuen ha compartido varias presentaciones.

“Tiene una profundidad en su obra, es una cantante e instrumentista sumamente talentosa le da un componente maravilloso, no solo de compromiso, sino de calidad de producto y de música y de puesta en escena. Cuando vos ves en vivo a Awka Liwen, una joven mapuche que no se olvidó de dónde viene, que no se olvidó de su pueblo y que sabe perfectamente hacia dónde va principalmente con su posición política, por eso me parece una de las artistas más relevantes de nuestro territorio”, finaliza Noelia a punto de la emoción.

Con tan solo 20 años, Awka Liwen ya tocó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y recorrió varios escenarios patagónicos.

El nombre que inspiró a Osvaldo Bayer

Los padres de Awka Liwen eligieron “por iluminacón poética o vaya a saber por qué”, antes de que ella naciera, este particular nombre que significa Amanecer Rebelde en mapuzugun.

“Osvaldo (Bayer) vino San Martín de los Andes por lo del Debate del Siglo, por los 100 años de Parques Nacionales, y le pidieron a mi papá que lo vaya a buscar a la terminal de colectivos, y fuimos los tres, con mi mamá. Apenas nos vimos, él, típico abuelo, me fue a ver y a alzarme a upa. Y cuando preguntó mi nombre, le respondieron: “Awka Liwen, que significa, Amanecer Rebelde y él, súper sorprendido dijo "Ni los anarquistas les ponían esos nombres a sus hijos".

Así fue que conoció al “porfiado anarquista e historiador” (así lo describe) quien pidió el nombre para ponérselo a su conocido documental Awka Liwen que, en consecuencia, se convertiría en el nombre de muchas asociaciones y organizaciones sociales. Esa "iluminación poética" de sus padres se convirtió en un símbolo.

Awka de bebé, en brazos de Osvaldo Bayer.

Una carrera musical que promete

Al día de hoy Awka Liwen no grabó aun un disco propio, aunque tiene todo el tiempo y la intención de empezarlo. Sin embargo, acaba de participar del disco Mujer al Sur, convocada por la cantante Maca Montovi en el que cinco cantautoras de Neuquén comparten una obra de su autoría para interpretarla en conjunto.

Para ella, los momentos más memorables que vivió con la música al día de hoy son, el concierto "Territorios del canto" organizado por Anahí Mariluan en el marco del Día de la Mujer en el CCK. En éste participaron 12 músicas y 12 cantautoras indígenas como Noe Pucci, y la misma Anahí Mariluan, con quien interpretaron el tema "Mapu", acompañadas por todas las demás músicas y cantoras.

También, el festival Laguimultequina de los Andes, en la comunidad Huarpe Guytamari cerca de Uspallata, Mendoza “dónde nos encontramos diferentes referentes de Pueblos Naciones Originarias, de distintos puntos del waj mapu (territorio circundante), dónde conocí referentes enormes de grandes movimientos indígenas” reconoce, y afirma que, al día de hoy, estos dos encuentros son los que más la marcaron.

“Creo que nuestro destino como militantes del arte, depende mucho de nuestro destino como país y sociedad. Mi intención es poder grabar mi disco y poder compartirlo en diferentes territorios. También seguir compartiendo y construyendo con gente compañera, poder hablar de manera comunitaria sobre el canto indígena, atravesado por los cambios generacionales y poder seguir intentando hacerle honor al nombre que para mí, simboliza un objetivo, un sueño, más que una realidad”, finaliza.

Identidad, pueblos originarios, reivindicación, territorio, lenguaje, música, arte, feminismo, juventud, talento y belleza todas palabras que aparecen cuando pensamos en Awka Liwen y su carrera artística. Un grito de esperanza desde esta parte del mundo.