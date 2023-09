La poesía como una forma de habitar el espacio

Por Romina O, lectora y poeta de Neuquén.

Le conté a una amiga sobre este libro, esa amiga también es poeta. Le dije que Flor eligió un tema que está ya muy trabajado en la literatura: la casa, las ancestras, la vida que no es única porque está habitada de personas anteriores. Le dije: “amiga tenés que leerlo porque inventó una manera nueva e inteligente de hablar sobre ese tema”; eligió para su estilo, una sobriedad de espíritu detenido, una templanza de arcano de tarot, una concisión de laboratorio.

Una casa es algo que se construye desde el exterior hacia adentro, pero la intimidad de esta poética desborda las posibilidades lógicas: habitar puede ser un ensueño que otorga tanta certeza como cualquier realidad concertada.

Florencia viene a poner en riesgo la certeza de pensar una casa como un espacio tangible, la invitación tiene que ver con desarticular esos sitios de la seguridad, buscando los rincones en los que las paredes son voces, y escucharlas es deconstruir para inventarse.

Con esta obra literaria, la escritora viene a poner en riesgo la certeza de pensar una casa como un espacio tangible.

ECOS LEYENTES

La voz de Olga Orozco aparece como epígrafe del poemario; magnética captora de cualquier curiosidad, operando como mantra místico abrepecho, dirigiendo la mirada con su sentencia poética hacia las formas de habitar una casa.

Una vida que puede mirar otras, ser esas mujeres como una casa en la que nadie puede vivir, recuerdos como oleadas, como poemas. Voces, aullidos, cantos, se escucha un coro como esos ecos que surgen al visitar una construcción desalojada. Algunas brotan desde un tiempo anterior, pero no son escuchadas con melancolía, sino con una antena extrañada que intenta captar mensajes y en ellos descubrir señales, como quien acude a sus recuerdos, pero también a algunos que no son propios escuchando un retumbar en el cuerpo de la casa, retumbar en la voz poética que parece estar hipnotizada por presencias ancestrales que la convocan.

Fragmento del libro "Nadie vive en esta casa", que será presentado en la próxima feria del libro de Neuquén.

¿Qué quiere este rumor extraño? A la poeta no le importa, libre de la preocupación por la decodificación exhaustiva vibra con los gestos de la voz. Leer estos poemas es abrirse a la perplejidad de aquello que intuimos que existe, pasmo y asombro al escuchar una conversación con lo inmaterial, que no habita otro lugar que el propio cuerpo. Palabras que gravitan el poemario, y que la autora elige no decirlas, despertando así, una evocación desatada como eco leyente.

Libro plagado de silencio. Recurso de la sonoridad como hecho estético que nos acerca a las emociones más contradictorias como por ejemplo el desamparo ante el vacío o la quietud y, a su vez, las altisonantes voces atávicas que brotan para decir la casa y el estar. Ojo, no deambulan espíritus desmesuradamente en esta obra, Flor nos acompaña al límite de lo creíble de una historia para que evoquemos la propia y la legión de susurros que la pueblan.

La escritora Flor Defelippe.

TANTA CENIZA

La autora dice que su libro pasó por muchísimas modificaciones, que tuvo un camino en el que no estuvo sola y que verlo terminado la complace. Ella vive de pensar la escritura como un proceso ya que además de trabajar como docente, hace corrección de textos, clínica y proyecto de obra y talleres de escritura creativa. Además, forma parte del grupo de poetas que lleva adelante el ciclo de poesía “El bosque sutil”.

Pero, ¿cómo se comunica su poesía con nuestra zona geográfica? A través de Tanta Ceniza Editora, la editorial independiente y autogestiva que lleva adelante la poeta Aixa Rava desde Neuquén Capital. Libros ilustrados de poesía agrupados en dos colecciones viene ofreciendo esta casa editora: “Piel de las arenas” es la colección de poesía contemporánea y “Maras en la barda” se dedica a la literatura infantil.

“Siento que el proyecto está creciendo a su propio ritmo, ni siquiera al mío, al que yo le puedo dar. Los proyectos se van armando según posibilidades temporales de las autoras, las ilustradoras y las diseñadoras. El cronograma que organizo raramente se cumple. Al principio me desesperaba un poco, pero ahora entiendo que es parte de la idea ese movimiento propio, esa flexibilidad, está en concordancia con los procesos creativos de quienes hacemos la editorial”, cuenta Aixa sobre el trabajo que lleva adelante la editorial.

La editorial ofrece libros ilustrados de poesía agrupados en colecciones. Ilustración de Inés Isaurralde para "Nadie vive en esta casa".

SUTLIEZA ILUSTRADA

La editorial gusta de ofrecer el trabajo conjunto de poetas e ilustradora. Cada libro se piensa a partir de esos dos lenguajes. En el caso de “Nadie vive en esta casa” la pintora (UNA) y licenciada en Letras (UBA), Inés Isaurralde, lee el mundo de Florencia desde sus técnicas y nos ofrece una visión pictórica del poemario.

Nos cuenta Insés: “En las ilustraciones que hice para Flor intenté recuperar sensaciones que me ofrecían sus poemas y unirlas con mis propias preguntas. La elección de trabajar con tinta fue en sintonía con los poemas, quería que fueran impresiones sutiles del espacio, sin grandes durezas ni aristas. Intenté contar algo de esa primera impresión que siempre me cautiva, la de mirar casas desde afuera e imaginar vidas ahí adentro. (…) la ilustración de tapa surgió después de varias idas y vueltas. Quería que hubiera una persona fuera de la casa, arriba del techo, plantada pero afuera: soberana. Algo vital recorre el libro, la potencia del presente y de ser nosotras mismas nuestro propio refugio.”

Apariciones en el gesto de recordar, visiones de una respiración conjunta con seres que ya no están, vibración sin excesos de lenguaje, sobriedad para la creación armónica de un corpus poético… todo esto tuvo que leer Inés Isaurralde para arribar a ilustraciones que cuentan a un ritmo paralelo. Leer sus pinturas como parte del poemario es viajar hacia el centro múltiple del plurilenguaje, asistir a este espectáculo que no tiene como objetivo la fusión sino la variable proporcionada que ofrece nuevas lecturas y significados.

Ilustración de Inés Isaurralde para "Nadie vive en esta casa".

FERIA DEL LIBRO

Este libro de poesía, materializado por Tanta Ceniza Editora, será presentado en comunidad lectora en la próxima Feria del Libro de Neuquén, el día sábado 9 de septiembre a las 18 hs.