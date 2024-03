Una colombiana afirma ser "transnacional" y se identifica como francesa

Una entrevista realizada en Madrid por un creador de contenido conocido como 'Crisnorway' se viralizó a la vez que suscitó una reflexión interesante sobre identidad y nacionalidad. La protagonista, cuya identidad aún permanece desconocida, abordó un tema poco convencional: la "transnacionalidad" aplicada a las personas, centrándose en Francia.

La joven, nacida en Colombia, afirmó identificarse como francesa a pesar de nunca haber visitado Francia ni hablar francés. En el video, explicó que se viste y vive como una francesa, sin tener ningún vínculo aparente con su país de origen. Aunque conserva un leve acento paisa, aseguró no sentirse colombiana y busca neutralizar su acento tanto como sea posible.

“Me visto como francesa, llevo mi vida como una francesa. No tengo ningún vínculo con Colombia. Trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”, aseguró.

Esa jóven esta peor que las aguas que vendia el chavo del 8 que eran de tamarindo pero parecian de limon y sabian a Jamaica pic.twitter.com/vTvdKv9wIA — El de las empanadas (@El_Empanadologo) March 3, 2024

La idea de transnacionalidad, generalmente relacionada con empresas que tienen operaciones en varios países, se amplía en este caso para abordar la identidad personal. Aunque el término no es nuevo en sí mismo, su aplicación a individuos es poco común y provoca un debate interesante sobre la naturaleza de la identidad nacional y cultural.

Es importante destacar que la joven entrevistada no está sola en su experiencia. Afirma ser parte de un grupo de personas que comparten esta misma identidad transnacional. Aunque su caso pueda parecer excepcional, sugiere que la identidad no siempre está ligada a la geografía o la lengua, sino que puede ser una construcción más compleja y personal.

Las imágenes y fragmentos de la entrevista circularon en diversas redes sociales, generando una variedad de reacciones y comentarios. Algunos expresaron escepticismo o sorpresa ante la idea de identificarse con una nacionalidad sin haber nacido o vivido en el país correspondiente. Otros mostraron interés en explorar más a fondo esta noción de transnacionalidad y sus implicaciones para la percepción de la identidad individual.