El artista de la Patagonia que conecta arte y cultura en una serie documental

Facundo Ferrero (Facu) es un joven músico barilochense que se sumó a un proyecto documental que recorre el país conectando a artistas y referentes de la cultura de distintas regiones argentinas. La serie, que se puede ver en YouTube, se llama “Huella Creativa” y fue ideada por la empresa de gas Camuzzi con el objetivo de dar visibilidad al arte, a la cultura y a los artistas que la componen dentro de sus áreas de concesión.

“A mí me convocaron para este proyecto porque estoy bastante ligado al mundo artístico, ya que estudié Diseño Industrial y desde muy chico me gusta hacer música. Para este proyecto me propusieron recorrer las provincias donde la empresa opera y durante el viaje poder conocer su galería a cielo abierto llamada Red Natural de Arte, la cual fue compuesta por diferentes artistas (muralistas) y que hoy ya cuenta con más de 20 murales”, cuenta Facu. “Este recorrido nos permitió, además, conocer a distintos artistas y artesanos ligados a la cultura provincial, quienes me pudieron contar sus historias, sus vivencias, y cómo es su trabajo”, agrega.

El joven patagónico inicia su travesía en la capital bonaerense y culmina en el fin del mundo, en Tierra del Fuego, donde entrevista a una pareja de luthiers. En todo su recorrido, muestra murales y visibiliza otras disciplinas artísticas presentes en el país, explorando la conexión entre energía, arte, turismo y cultura en Argentina.

“Hubo un trabajo de preproducción bastante intenso realizado por la productora. Se encargaron de investigar sobre cada provincia que íbamos a visitar, y mediante notas informativas, redes sociales, premios, etc, lograron acercarme a cada uno de ellos”, explica sobre cómo se eligieron los artistas expuestos. Y añade: “Primero quiero resaltar que cada uno de los artistas que me tocó entrevistar, se destaca muchísimo en cada una de sus labores. Es por eso que de cada uno de ellos, y quiero hablar en general por todos, me llevo muchas cosas lindas y muy interesantes, desde la imaginación que tienen para crear sus obras, las técnicas utilizadas, la cultura que los rodea y la dedicación con que afrontan sus trabajos”.

Este artista que sale a recorrer la Red Natural de Arte, en cada capítulo se va encontrando con distintos artistas que exponen sus trabajos y cuentan su historia y la cultura de cada una de sus provincias. Un payador, una bailarina de malambo y una ceramista son algunos de los vecinos que Facu se cruza en su camino, mientras recorre Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Además, es un documental muy dinámico, el cual tiene un impacto visual muy grande que nos permite realizar este recorrido conociendo diversos paisajes hermosos que tiene nuestro país”, manifiesta.

Raíces y música

Facu nació y creció en Bariloche hasta que en 2016 migró hacia Buenos Aires para estudiar Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahora, vive en La Plata y trabaja en una escuela secundaria. “En Bariloche me crié en la zona céntrica, aunque gran parte de mis días los pasaba en lo de mis primos, que para mí son como hermanos, un poco más alejados del centro, con quienes jugábamos al futbol en la plaza, andábamos en bicicleta, construíamos casas de árbol y disfrutábamos las tardes de verano en el lago. La escuela primaria la hice en la institución italiana Dante Alighieri y la secundaria en la ECTLA (Escuela Cooperativa Técnica Los Andes) donde me formé como técnico”, recuerda el artista.

“En cuanto a la música, empecé a tocar la guitarra cuando tenía unos siete años, y en el documental cuento cómo obtuve mi primer guitarra. Actualmente lo que más me apasiona es tocar en distintos sitios como bares y peñas, siempre ligado a la música nacional, rock y folklore”, destaca.

Al recorrer tantos lugares del país con este documental, Facu reconoce que hay algo de la Patagonia que extraña: “Especialmente los paisajes. Tuve la suerte de recorrer muchas provincias argentinas y otros países, conocer gente, conocer otras culturas, pero la verdad que mi lugar en el mundo está en el sur, específicamente en Bariloche. No sé si voy a volver en el corto, mediano o largo plazo, pero sí estoy seguro de que algún día volveré a vivir allí”.

“En un mundo que evoluciona constantemente, poder volver un poco a nuestras raíces e incluso a las labores tradicionales y artesanales, me cambió la vida”, expresa Facu sobre esta experiencia. “Hoy puedo entender el valor de las cosas, no desde el lado monetario, sino desde lo emocional”, agrega.

Y continúa: “Gracias a este proyecto pude conocer lugares que jamás pensé que en algún momento iba a poder pisar. Y, a su vez, personas muy interesantes, que me recibieron con los brazos abiertos sin conocerme de ante mano y sin saber específicamente que era lo que les iba a preguntar. Por ejemplo, cuando me tocó entrevistar al payador Nico Membriani, me hizo notar su felicidad, por el simple hecho de habernos acercado a charlar a su casa, compartir una tarde en su pulpería, y de poder mostrarle a los adultos pero fundamentalmente a las nuevas generaciones, que capaz lo que hoy ellos escuchan como una improvisación (moderna) también se hacía desde que se creó la Patria pero de otra forma. De esta manera transmitir su tradición y que esta perdurare en el tiempo”.

Cultura en pantalla

“Huella Creativa” permite celebrar la identidad argentina mostrando cómo la energía impulsa tanto la creatividad como el progreso. A través de cada episodio se revela una historia, un viaje, y se abre una ventana que nos permite espiar rincones maravillosos de cada región.

“Cada uno de los artistas está muy enmarcado con la cultura de su entorno, su provincia y, la historia de cada una de las regiones. Como por ejemplo podemos encontrar la historia que nos cuenta Verónica en Santa Cruz, quien hace referencia en sus obras a las pinturas rupestres y a la cultura originaria de la región. Recordemos que en esta provincia se encuentran la Cueva de las manos, un sitio hermoso que cuenta con la mejor conservación y mayor densidad de pinturas rupestres del país”, revela Facu.

El documental se estrenó el jueves 5 de septiembre y está para ver en Flow, así como también en el Canal de YouTube de Camuzzi. Asimismo, en las redes sociales de la compañía se irán publicando cada semana los diferentes capítulos que componen la pieza completa, con la historia del artista de cada localidad visitada.

“Creo que fue una experiencia única, y eso también es lo que la hace tan especial. Todas las entrevistas fueron muy espontaneas, si bien contaba con un hilo de preguntas conductoras, fueron fluyendo y se iba gestando un dialogo de amigos”, sostiene.

Y finaliza: “Por su parte, Camuzzi, continúa fomentando el arte y la cultura con distintas propuestas creativas, es por eso que los invito a indagar en sus redes sociales porque allí van a poder conocer sobre estas otras actividades que la empresa aborda”.