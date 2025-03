Una familia volvía de vacaciones, descarriló y terminó volcando en la Ruta 237

La Ruta Nacional 237 tuvo una semana bastante compleja. No solo por encontrarse interrumpida por camión de gas que se mantiene prendido fuego, sino también por un siniestro ocurrido en la mañana del jueves 27 de marzo. Allí, a la altura de Piedra del Águila, un auto que transportaba un carro se descarriló y terminó volcado en la banquina.

Por suerte, el accidente que no involucró a terceros, no terminó con heridos de gravedad ni víctimas fatales. Se trató de una familia formada por un matrimonio y su hija pequeña que regresaban de sus vacaciones en una Chevrolet Spin que transportaba un carro. Las autoridades policiales y las propias personas agradecen que no había vehículos cerca y no debieron "lamentar choques o despistes posteriores".

Se desconoce si el conductor se quedó dormido o si fue simplemente una maniobra desafortunada. Lo que sí se sabe es que los viajeros que pasaron por el lugar se detuvieron a ayudar a los accidentados que regresaban de sus vacaciones. Lamentablemente el auto sufrió un vuelco de 180 grados y terminó ruedas para arriba sobre la calzada.

Las autoridades policiales y los bomberos llegaron al lugar para poder trabajar y sacar al vehículo volcado de la ruta para evitar interrumpir el tránsito y así complicar al resto de los viajeros.