Para este próximo fin de semana largo de Semana Santa, del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, el ISSN pone a disposición de sus afiliados una modalidad especial de preinscripción para estadías en sus establecimientos turísticos ubicados en destinos de la costa y cordillera.

El período de preinscripción estará habilitado del miércoles 11 al martes 17 de marzo y permitirá solicitar alojamiento en los establecimientos de San Martín de los Andes, Caviahue, Villa La Angostura, Las Grutas y Mar del Plata.

Para participar, es requisito indispensable que el titular al 4 de marzo de este año no registre deuda de coseguro ni de financiación de coseguros que vencieron hasta el 31 de enero.

Destacaron que el sistema otorgará prioridad a quienes no hayan realizado reservas en alojamientos del ISSN durante las temporadas 2024/2025 y 2025/2026.

Es importante tener en cuenta que la preinscripción no constituye una reserva confirmada, ni asegura la plaza, sino que habilita al afiliado a ingresar al proceso de asignación de lugares hasta agotar las vacantes.

Los afiliados podrán hacer efectiva la reserva enviando el comprobante emitido por el sistema SAU a los whatsapp 299-4201617 o 299-6341774. Quien prefiera tramitarlo presencialmente puede acercarse a la sede de Turismo, ubicada en Buenos Aires 1103 de Neuquén Capital, o a la delegación más cercana.