El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el kirchnerismo y aseguró que ese espacio político “por suerte está de salida”. Esta vez, el mandatario apuntó directamente contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien responsabilizó por el estado actual del sistema previsional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei cuestionó las jubilaciones otorgadas a personas sin aportes durante los gobiernos kirchneristas y sostuvo que esas decisiones respondieron a una lógica de populismo de corto plazo, sin medir las consecuencias a futuro. Según planteó, esas políticas terminaron quebrando el sistema previsional y dejando una pesada herencia para las administraciones siguientes.

En el mismo mensaje, el Presidente acusó al kirchnerismo de impulsar ahora, desde la oposición, iniciativas que ponen en riesgo las cuentas públicas, a pesar de haber generado el problema. “Es una perversión”, escribió, y volvió a remarcar que ese espacio político atraviesa una etapa de retroceso.

Para reforzar su postura, Milei citó una escucha telefónica filtrada de una antigua conversación entre Cristina Kirchner y el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, en la que se hablaba de la situación de los jubilados, material que el mandatario utilizó como argumento para respaldar sus críticas.

El mensaje presidencial fue replicado y respaldado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también se expresó en redes sociales. Allí sostuvo que el kirchnerismo hizo populismo a costa de hipotecar el futuro del país y cerró su publicación con una frase contundente: “Fin”.