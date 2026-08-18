En la ciudad de Fayún, ubicada a unos 100 kilómetros al sudoeste de El Cairo, Egipto, un humilde albañil dedicó 35 años de trabajo agotador para que sus ocho hijas pudieran estudiar medicina, cumpliendo así el mayor sueño de su vida.

La historia fue difundida por el canal de televisión local AlHadath Alyoum durante el programa del periodista Sayed Ali, quien destacó el esfuerzo y la dedicación de esta familia como un ejemplo de superación y motivación para quienes luchan por el progreso de sus hijos.

“Tío Salah”, como es conocido el padre, es un obrero de la construcción, mientras que su esposa se dedica a vender alimentos para animales. A pesar de contar con recursos extremadamente limitados, ambos sacrificaron mucho para brindar a sus hijas la mejor educación posible, sin quejarse jamás.

Albañil egipcio trabaja 35 años para que sus ocho hijas se reciban de médicas

La noticia que sorprendió a todos

La historia se conoció cuando una de las jóvenes médicas, que recientemente defendió su tesis de maestría, dedicó su logro a sus padres y reveló que en total son ocho hermanas que lograron recibirse en la carrera de medicina, una de las más exigentes y que aporta un gran beneficio a la sociedad.

El programa de televisión no solo mostró imágenes del hombre junto a sus ocho hijas en su última graduación, sino que también reflexionó sobre cómo la educación se convierte en un camino clave para que las familias de bajos recursos puedan salir adelante y progresar en la sociedad.

El periodista Sayed Ali hizo un llamado a los medios de comunicación para que destaquen este tipo de historias inspiradoras, en lugar de centrarse exclusivamente en celebridades o figuras del entretenimiento. “Este cuento de superación familiar debe ser un modelo a seguir”, expresó.

Esta historia es un poderoso testimonio del amor incondicional de los padres y del valor del esfuerzo constante. El resultado de ocho hijas médicas es una muestra contundente de cómo la perseverancia puede transformar vidas y comunidades enteras.