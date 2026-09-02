Septiembre acaba de comenzar y, con él, llegan nuevos retos, propósitos y también algunas incertidumbres. El horóscopo de Lecturas lanza un mensaje muy claro para Capricornio, Piscis y Libra: la mayor batalla que tendrán que librar este miércoles 2 de septiembre no estará en el trabajo ni en el amor, sino en su propia manera de interpretar lo que les sucede.

Los tres signos atraviesan momentos diferentes, pero comparten un mismo riesgo. El cansancio acumulado, las preocupaciones o las experiencias recientes pueden hacerles caer en el pesimismo. Los astros les invitan a cambiar esa perspectiva antes de que termine condicionando sus decisiones.

Capricornio: el momento de pasar página

Capricornio comienza la jornada con la sensación de que las cosas nunca terminan de salir como esperaba. Sin embargo, los astros consideran que esa percepción tiene mucho más que ver con su estado de ánimo que con la realidad. Está dejando que los pensamientos negativos ocupen demasiado espacio. Eso le impide disfrutar de todo lo bueno que sí tiene en su vida.

Los 3 signos que deberán dejar atrás la negatividad para cambiar su suerte este miércoles

Además, una noticia relacionada con una expareja podría alterar todavía más sus emociones. Saber que esa persona ha rehecho su vida o que está iniciando una nueva relación puede despertar sentimientos de rabia o frustración. El horóscopo le recuerda que seguir mirando al pasado solo retrasará su propia felicidad.

La mejor decisión será aceptar que esa etapa ya terminó y empezar a abrirse de nuevo a nuevas experiencias. El amor todavía tiene muchas sorpresas preparadas para él. Primero necesita desprenderse de ese peso emocional que lleva arrastrando desde hace tiempo.

Piscis: no cargues con los problemas de los demás

Piscis no suele perder el optimismo con facilidad. Este miércoles se sentirá más desanimado de lo habitual. Gran parte de ese cansancio no tiene que ver con sus propios problemas. Su pareja, la familia y los amigos recurren a él siempre que necesitan apoyo. Aunque le gusta sentirse útil, ha llegado un momento en el que esa entrega empieza a pasarle factura.

Los astros consideran que necesita reservar tiempo para sí mismo. Debe dejar de pensar que debe solucionar la vida de todos. Unas horas de tranquilidad, desconectar del teléfono o dedicar tiempo a una actividad que realmente disfrute serán suficientes para recuperar la energía perdida.

También le recomiendan volver a centrarse en todo aquello que sí funciona en su vida. Debe evitar alimentar pensamientos negativos que solo aumentan su sensación de agotamiento. Cuando consiga recuperar ese equilibrio emocional, volverá a ver el lado positivo de las cosas. Esa cualidad siempre ha sido una de sus mayores fortalezas.

Libra: no puedes seguir intentando llegar a todo

Libra lleva demasiado tiempo repartiendo su energía entre el trabajo, los amigos, la familia y las obligaciones cotidianas. Quiere estar disponible para todo el mundo. Eso ha provocado que apenas le quede tiempo para sí mismo. El resultado es evidente: comienza a sentirse agotado física y emocionalmente.

El horóscopo le recomienda hacer una pausa. Debe aceptar que no siempre es posible responder a todas las demandas del entorno. Salir a caminar, respirar aire fresco o mantener una conversación tranquila con un buen amigo le ayudará a liberar tensiones. También recuperará una perspectiva mucho más positiva.

También será importante cuidar los pequeños hábitos diarios. Descansar mejor, alimentarse de forma equilibrada y reducir el ritmo durante unos días contribuirá a que recupere la energía perdida. Los astros le recuerdan que no es egoísta priorizarse de vez en cuando. Solo cuando vuelva a sentirse bien consigo mismo podrá ofrecer la mejor versión a quienes le rodean.