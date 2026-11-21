Rocky, el clásico protagonizado por Sylvester Stallone, trascendió la pantalla de cine y se convirtió en parte de la vida de millones de personas. A 50 años de su estreno, la historia del boxeador que pelea contra las adversidades para ganarse una oportunidad sigue despertando emociones y tiene un significado especial para quienes hicieron del boxeo una forma de vida.

En Neuquén, uno de los que conserva ese recuerdo intacto es Bruno "La Bestia" Godoy. El ex campeón argentino de los supermedianos recordó en diálogo con Mejor Informado el impacto que tuvo la película cuando la vio por primera vez, a fines de la década del 70. “Me acuerdo que fue como en el 77 o 78. Todo el mundo en el cine se sentía Rocky. Fue tremendo, emocionante, muy lindo. Una película que nos atrapó”, contó.

Para Godoy, no se trató solamente de una historia cinematográfica. En las imágenes de Rocky Balboa encontró reflejadas las vivencias, los sacrificios y las dificultades que atraviesa cualquier boxeador. Por eso, aseguró que volvió a verla miles de veces sin perder nunca el entusiasmo. “Rocky la vi 10.000 veces y nunca nos cansamos de verla. Es una historia tan linda, tan real, que nos atrapó desde el principio. Se fue transformando en parte de nuestra vida”, recordó.

"La Bestia" Godoy en los años de esplendor arriba del ring. el boxeador neuquino Bruno Godoy contó por qué la película marcó su vida.

Rocky, el espejo de la vida de un boxeador

La identificación de Godoy con el personaje interpretado por Sylvester Stallone tiene una explicación: para él, la película logró mostrar como pocas veces lo que significa vivir del boxeo, más allá de las licencias propias de la ficción. "Rocky es lo máximo", sentenció. "Yo creo que no hay película más real que refleje la vida de un boxeador. Más allá de la parte de fantasía y de la música, es la película que nos motivó a todos, porque vimos reflejada nuestra vida de boxeador en Rocky”, expresó.

La historia de Rocky Balboa, un púgil que recibe una oportunidad inesperada y encuentra en el esfuerzo y la perseverancia sus principales herramientas, conectó con quienes conocían desde adentro el sacrificio del entrenamiento, las peleas y la búsqueda de reconocimiento. Esa identificación fue mucho más allá de Estados Unidos. Como señaló Godoy, el fenómeno se extendió por el mundo porque los espectadores encontraron en el personaje sentimientos y experiencias compartidas.

Para Godoy, en las imágenes de Rocky Balboa encontró reflejadas las vivencias, los sacrificios y las dificultades que atraviesa cualquier boxeador.

Bruno Godoy, una vida dedicada al boxeo neuquino

Nacido en 1963 en Vista Alegre, Bruno Godoy construyó una trayectoria destacada en el boxeo argentino. Conocido como “La Bestia”, alcanzó uno de los principales hitos de su carrera en 1993, cuando se consagró campeón argentino de los supermedianos. Su recorrido arriba del ring registró 40 victorias, 30 de ellas por nocaut, ocho derrotas y dos empates. Pero su vínculo con el deporte no terminó cuando dejó de competir: continuó como entrenador y promotor, acompañando la formación de nuevos talentos de la región.

También transmitió esa pasión a su familia. Sus hijos Billi y Mauro Godoy se convirtieron en campeones argentinos, mientras que entrenó a otros púgiles destacados.

A 50 años de aquella primera película que lo impactó en una sala de cine, Godoy sigue encontrando en Rocky algo más que una historia de ficción: un retrato de la identidad del boxeador, de sus luchas cotidianas y de la pasión que lo lleva a subir una y otra vez al ring. Porque para muchos deportistas, Rocky Balboa nunca fue solamente un personaje de Hollywood. Fue, y todavía es, un compañero de camino.