La historia de Lautaro Pérez sumó una noticia esperada por su familia y por las miles de personas que siguieron su caso en los últimos días. A través de un mensaje publicado en redes sociales, sus seres queridos confirmaron que lograron reunir la totalidad del dinero necesario para afrontar la operación que el joven de 24 años necesita realizarse fuera de Neuquén.

El primer objetivo, logrado

"Lo logramos. Conseguimos la totalidad del dinero para su operación. El primer objetivo se cumplió gracias a todos", expresó la familia en un comunicado que rápidamente recibió mensajes de apoyo. La publicación también destacó el acompañamiento de quienes colaboraron económicamente, compartieron la campaña y ayudaron a multiplicar el alcance del pedido.

La noticia llegó después de semanas de intensa movilización solidaria. Familiares, amigos, vecinos y personas que no conocían personalmente a Lautaro realizaron aportes de distinto monto para ayudar a cubrir los costos de una intervención de alta complejidad que no puede realizarse en la provincia.

La familia destacó que la operación representa apenas el comienzo de una nueva etapa. "Seguimos con fuerza, con fe y con vos. Sin cada uno de ustedes nada de esto sería posible", señalaron en el mensaje de agradecimiento.

La enfermedad obligó a buscar atención fuera de Neuquén

La situación de Lautaro tomó estado público cuando su padre, Alejandro Pérez, contó en una entrevista con AM550 que los médicos detectaron un tumor en la mandíbula luego de una serie de estudios. En un primer momento la familia creyó que el dolor estaba relacionado con una muela de juicio, pero los análisis posteriores revelaron otro diagnóstico.

Alejandro Pérez explicó que el tumor resultó ser benigno, aunque presenta un comportamiento agresivo y requiere una extracción urgente para evitar mayores complicaciones. El crecimiento de la lesión también afectó la vida cotidiana del joven, que debió interrumpir actividades laborales mientras continúa con los tratamientos y consultas médicas.

Los especialistas evaluaron distintas alternativas, pero coincidieron en que la cirugía necesaria no se realiza actualmente en Neuquén. Por ese motivo, la familia inició gestiones con profesionales de Buenos Aires especializados en reconstrucción maxilofacial.

Los médicos deberán definir los próximos pasos

La intervención contempla una reconstrucción compleja que requiere un equipo multidisciplinario y una planificación específica. Por esa razón, además de reunir los recursos económicos, la familia debió avanzar con trámites médicos y administrativos para coordinar la atención.

Durante la campaña, Alejandro Pérez explicó que la operación debía concretarse en el menor tiempo posible debido al avance del cuadro. Esa urgencia aceleró la búsqueda de ayuda y generó una importante respuesta de la comunidad neuquina.

Ahora que el objetivo económico fue alcanzado, la familia espera avanzar en la definición de fechas, profesionales y cuestiones vinculadas a la cobertura médica. Mientras tanto, continúan agradeciendo el acompañamiento recibido durante las últimas semanas.

La confirmación de que el dinero fue reunido marca un paso fundamental para Lautaro Pérez. El próximo desafío será concretar la cirugía y avanzar en el proceso de recuperación que comenzará después de la intervención.