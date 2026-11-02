El Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación, una medida que comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2028. La nueva formulación será gratuita y obligatoria para los niños nacidos a partir de esa fecha y permitirá reunir en una sola aplicación la protección contra seis enfermedades.

La vacuna previene la difteria, el tétanos, la tos convulsa o coqueluche, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b. Su incorporación busca simplificar la inmunización durante los primeros meses de vida y facilitar el cumplimiento de las dosis previstas en el calendario.

La nueva formulación protegerá contra seis enfermedades y permitirá reducir la cantidad de inyecciones durante los primeros meses de vida.

El nuevo esquema contempla cuatro aplicaciones: tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y un refuerzo entre los 15 y 18 meses. De esta manera, la vacuna séxtuple reemplazará para los niños alcanzados por la medida las aplicaciones por separado de las vacunas pentavalente y antipoliomielítica inactivada previstas en esas etapas.

La modificación fue oficializada mediante la Resolución 1567/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según los fundamentos de la medida, el uso de vacunas combinadas permite reducir la cantidad de inyecciones, facilitar el seguimiento de los esquemas y mejorar la organización de la distribución y conservación de las dosis.

El esquema incluirá dosis a los 2, 4 y 6 meses, además de un refuerzo entre los 15 y 18 meses.

El cambio no afectará a los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, quienes deberán completar el esquema correspondiente a su año de nacimiento. Además, se mantendrá la dosis de hepatitis B que se aplica al nacer y no se modificarán las demás vacunas previstas en el Calendario Nacional.