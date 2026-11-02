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Cambios en la vacunación

Argentina incorpora una nueva vacuna: qué enfermedades protege y qué cambia en el calendario infantil

La vacuna séxtuple se sumará al Calendario Nacional. La nueva formulación permitirá proteger contra seis enfermedades con una sola aplicación. El objetivo es simplificar el esquema infantil y reducir la cantidad de inyecciones.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 02 de noviembre de 2026 a las 15:01
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La vacuna séxtuple se incorporará al Calendario Nacional de Vacunación desde enero de 2028 para los niños nacidos a partir de esa fecha.

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación, una medida que comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2028. La nueva formulación será gratuita y obligatoria para los niños nacidos a partir de esa fecha y permitirá reunir en una sola aplicación la protección contra seis enfermedades.

La vacuna previene la difteria, el tétanos, la tos convulsa o coqueluche, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b. Su incorporación busca simplificar la inmunización durante los primeros meses de vida y facilitar el cumplimiento de las dosis previstas en el calendario.

La nueva formulación protegerá contra seis enfermedades y permitirá reducir la cantidad de inyecciones durante los primeros meses de vida.

El nuevo esquema contempla cuatro aplicaciones: tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y un refuerzo entre los 15 y 18 meses. De esta manera, la vacuna séxtuple reemplazará para los niños alcanzados por la medida las aplicaciones por separado de las vacunas pentavalente y antipoliomielítica inactivada previstas en esas etapas.

La modificación fue oficializada mediante la Resolución 1567/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según los fundamentos de la medida, el uso de vacunas combinadas permite reducir la cantidad de inyecciones, facilitar el seguimiento de los esquemas y mejorar la organización de la distribución y conservación de las dosis.

El esquema incluirá dosis a los 2, 4 y 6 meses, además de un refuerzo entre los 15 y 18 meses.

El cambio no afectará a los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, quienes deberán completar el esquema correspondiente a su año de nacimiento. Además, se mantendrá la dosis de hepatitis B que se aplica al nacer y no se modificarán las demás vacunas previstas en el Calendario Nacional.

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