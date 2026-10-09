El Día Mundial del Huevo se celebra todos los segundos viernes de octubre de cada año. La fecha, que este 2026 cumple 30 años, encuentra a la Argentina como el mayor consumidor global. Con una cifra récord en su historia de 398 a 400 huevos consumidos por habitante al año.

La conmemoración se estableció en Viena en 1996. El objetivo fue recordar a la población los múltiples beneficios del consumo de esta proteína de alta calidad para la salud humana. Así lo recuerdan desde la International Egg Commission.

Al mismo tiempo, se reconoce a un alimento tan cotidiano como extraordinario. Presente en el desayuno familiar, en recetas caseras y en la gastronomía profesional. Más allá de su sencillez, el huevo se consolida como protagonista en nutrición, salud y producción sustentable.

Un alimento completo y accesible

Reconocido como uno de los alimentos más completos del mundo, su proteína se distingue por su calidad y fácil digestión. Aporta todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. También contiene vitaminas A, B, D y E, minerales como fósforo, hierro y zinc, además de colina, un nutriente clave para la función cerebral y el sistema nervioso. Esta combinación lo convierte en un aliado de la salud en cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.

El sector avícola argentino cuenta con cerca de 65 millones de gallinas ponedoras y genera más de 30.000 empleos directos e indirectos.

Su aporte energético también lo hace atractivo. Un huevo mediano contiene entre 55 y 80 calorías, menos que una manzana o una taza de yogur descremado. Esa baja densidad calórica, combinada con más de seis gramos de proteína, lo vuelve una opción versátil en planes de control de peso y también en dietas deportivas.

Además, investigaciones científicas confirman que su consumo diario no eleva los niveles de colesterol en sangre ni incrementa el riesgo cardiovascular. Sus antioxidantes naturales como la luteína y la zeaxantina están asociados con beneficios para la visión y la salud cerebral.

El impacto del huevo en la economía argentina

El huevo también tiene su rol central en la economía y en la producción nacional. En 2025, la producción local llegó a 406 unidades per cápita. Se espera cerrar 2026 con alrededor de 440 unidades per cápita, con alrededor de 20.000 millones de huevos al año y exportaciones a más de 65 destinos.

Con cerca de 65 millones de ponedoras y más de 30.000 empleos directos e indirectos distribuidos en 18 provincias, el sector avícola se consolida como un motor clave de la economía agroalimentaria. Con facturación superior a los 2.200 millones de dólares.

Cinco curiosidades sobre los huevos