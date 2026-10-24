San Carlos de Bariloche volverá a convertirse en punto de encuentro del periodismo narrativo con la cuarta edición de NAVE de No Ficción, el festival organizado por la Fundación de Periodismo Patagónico que reunirá a periodistas, escritores, editores, fotógrafos, realizadores audiovisuales y artistas para debatir sobre el oficio de contar historias reales.

El encuentro se desarrollará el jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviembre, a orillas del lago Nahuel Huapi, con una programación que incluye talleres de formación, conversaciones con referentes del periodismo iberoamericano, muestras fotográficas, documentales, podcasts y presentaciones de libros. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

La invitada de honor de esta edición será María Moreno, periodista, escritora y ensayista, quien además dictará un taller exclusivo en el marco del festival. También participará de manera virtual desde España el escritor y periodista Martín Caparrós, con una conversación sobre el oficio y las razones de la escritura.

El presidente de la Fundación de Periodismo Patagónico, Santiago Rey, destacó el carácter federal e internacional de la propuesta. “A la vez que un encuentro con los grandes maestros y maestras del periodismo narrativo, este Festival es una apuesta por descentralizar el debate cultural: narrar el sur desde el sur del continente y proyectar la voz patagónica en el mapa iberoamericano”, expresó.

Libertad de expresión, política y los desafíos del periodismo

Uno de los ejes centrales de NAVE de No Ficción será la crisis de la libertad de expresión en América Latina. Sobre ese tema dialogarán Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, y Mónica González, periodista chilena y Premio Nacional de Periodismo de su país.

La agenda también incluirá una conversación entre Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias sobre el ejercicio del periodismo en tiempos de ultraderecha. Marina Abiuso, Agustina Paz Frontera y Camila Vautier analizarán los desafíos para sostener la agenda feminista, mientras que Martín Sivak abordará las posibilidades de contar lo íntimo desde el periodismo.

Por su parte, Juan Carrá y Mariana Komiseroff conversarán sobre las formas de narrar el horror, y Marcelo Figueras recorrerá distintos momentos de la historia argentina a través de la vida y la música de Carlos “Indio” Solari.

La programación buscará ampliar la mirada sobre las narrativas contemporáneas y explorar los cruces entre periodismo, literatura, política, arte y cultura.

Fotografía, cine documental y nuevas narrativas

El festival también abrirá espacio a otros lenguajes y formatos. Pablo Bernasconi, Maxi Guerra y Migue Roth participarán de conversaciones sobre ilustración, podcast y cine documental.

Además, Paula Rodríguez y Flavia Campeis presentarán los documentales sonoros Presas por parir y ¿Dónde está Paula?, respectivamente, mientras que el poeta Jorge Spíndola ofrecerá una lectura de su obra.

Uno de los momentos destacados será la inauguración de una muestra fotográfica de Pablo Grillo, el fotoperiodista que resultó herido por las fuerzas de seguridad en marzo de 2025. La exposición se presentará en diálogo con Cora Gamarnik.

También se proyectará El Partido, película sobre el encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, con la presencia de Andrés Burgo, autor del libro que inspiró el film.

La Patagonia, protagonista del encuentro

La producción periodística del sur tendrá un lugar destacado en esta cuarta edición. Entre las actividades previstas habrá una mesa sobre los desafíos del periodismo patagónico, la presentación del Mapeo de Medios del Sur del Continente y la entrega de premios del VIII Concurso de Crónica Patagónica.

También se presentará El pianista que jamás llegó al concierto, una antología que reúne 17 crónicas del sur, y el libro Anacrónicas, de Santiago Rey.

La propuesta busca fortalecer la producción periodística regional, promover nuevas voces y poner en circulación historias que reflejen las particularidades sociales, culturales y políticas de la Patagonia.

Ángeles Alemandi, integrante de la Fundación de Periodismo Patagónico y coeditora de la plataforma En Estos Días, destacó el crecimiento del encuentro, que en ediciones anteriores contó con la participación de referentes como Leila Guerriero, Cristian Alarcón, María O'Donnell, Alejandro Bercovich, Julio Villanueva Chang, Hinde Pomeraniec, Julia Mengolini, Omar Rincón, Jordi Carrión, Cristina Rivera Garza y Pablo Piovano, entre otros.

En 2024, el festival reunió a más de 1.300 asistentes y amplió su alcance más allá del ámbito profesional.

Santiago Rey, presidente de la Fundación de Periodismo Patagónico.

Talleres gratuitos y formación para periodistas

Las mañanas estarán dedicadas a la capacitación, con talleres sobre fotografía, reporteo en territorio, podcast narrativo, trabajo con archivos, crónica patagónica, comunicación de la ciencia, crimen organizado e inteligencia artificial.

Las actividades estarán a cargo de Cora Gamarnik, Carolina Rojas, Ezequiel Epifanio, Juan Carrá, Cecilia Rayén Guerrero Dewey, Guillermo Mattei, Carlos Basso e Irina Sternik.

La librería barilochense La Sede, de Tani Covezzi, también participará del encuentro. El espacio fue seleccionado como finalista del Premio a la Labor Librera que entrega la Feria de Editores.

Para Santiago Rey, el festival trasciende el ámbito profesional y convoca a toda la comunidad interesada en la discusión pública. “Es un gran encuentro federal e internacional que pone a Bariloche en el centro de la discusión sobre la calidad del periodismo y nuestra democracia”, señaló.

El objetivo, agregó, es consolidar desde el sur un periodismo ético y de calidad, con especial atención a los derechos humanos.

Dónde se realizará NAVE de No Ficción

Las charlas y actividades principales tendrán lugar en Puerto San Carlos, ubicado en Juan Manuel de Rosas 71, mientras que los talleres se desarrollarán en la Universidad Nacional de Río Negro, en Anasagasti 1463, en San Carlos de Bariloche.

El festival se realizará los días 5, 6 y 7 de noviembre, con entrada libre y gratuita. El programa completo y la información para inscribirse en los talleres están disponibles en el sitio oficial: www.navedenoficcion.com.