El Black Friday 2026 en Argentina ya tiene fecha confirmada. La jornada central de descuentos será el viernes 27 de noviembre, en coincidencia con el calendario internacional. A diferencia del Cyber Monday, que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) del 2 al 4 de noviembre, el Black Friday no tiene un organismo central que lo coordine. Cada marca y cadena impulsa sus propias promociones de forma independiente.

Aunque el día central es el viernes 27, las promociones suelen extenderse durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Ese fin de semana largo de ofertas se conoce como Black Week.

Las oportunidades abarcan tanto tiendas físicas como plataformas digitales, y muchas marcas adelantan sus descuentos días antes o los prolongan después del fin de semana.

Qué tipo de descuentos se pueden esperar

Como no hay una lista única de promociones, los descuentos varían según cada comercio. Sin embargo, algunos rubros suelen ser protagonistas:

Electrónica y electrodomésticos: es habitual encontrar ofertas en televisores, celulares, heladeras y lavarropas, con opciones de financiación en cuotas sin interés.

es habitual encontrar ofertas en televisores, celulares, heladeras y lavarropas, con opciones de financiación en cuotas sin interés. Indumentaria y calzado: las marcas de moda suelen aplicar rebajas en temporada y liquidaciones de temporada.

las marcas de moda suelen aplicar rebajas en temporada y liquidaciones de temporada. Hogar y decoración: muebles, textiles y artículos de bazar suelen tener descuentos.

muebles, textiles y artículos de bazar suelen tener descuentos. Supermercados y retail: algunas cadenas lanzan sus propias campañas con nombres como "El Auténtico Black Friday", con promociones en alimentos, bebidas y limpieza.

Un ejemplo: ChangoMâs adelantó su campaña

Una de las cadenas que ya anunció su estrategia es ChangoMâs. Bajo el nombre "El Auténtico Black Friday", la empresa desplegará descuentos del 29 de octubre al 16 de noviembre en sus sucursales y en su tienda online.

La propuesta incluye 18 cuotas sin interés en electrodomésticos, descuentos de hasta el 50% para socios del programa MâsClub y promociones como 2x1, 3x2 y 4x2 en distintas categorías.

Cómo prepararse para aprovechar las ofertas

Para sacar el máximo provecho del Black Friday, conviene seguir algunos pasos:

Comparar precios con anticipación: las ofertas reales se distinguen mejor si se conoce el valor habitual de los productos.

Definir un presupuesto: ayuda a evitar compras impulsivas y a priorizar lo que realmente se necesita.

Revisar las condiciones de financiación: las cuotas sin interés pueden variar según el banco y la promoción vigente.

Desconfiar de enlaces sospechosos: la CACE y los organismos de defensa del consumidor recomiendan operar solo en sitios oficiales y verificar la reputación del vendedor.

El Black Friday 2026 se perfila como una de las últimas grandes oportunidades del año para comprar con descuentos antes de las fiestas.