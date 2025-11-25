A horas del inicio del Black Friday 2025, miles de consumidores ya afinan listas y comparan precios de cara a uno de los eventos de descuentos más esperados del año. La jornada comercial comenzará este viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el 1° de diciembre, con comercios físicos y plataformas online preparándose para un volumen masivo de operaciones.

De acuerdo con consultas del sector, la tecnología vuelve a ubicarse al tope de las búsquedas, con especial interés en celulares, notebooks, tablets y televisores, además de dispositivos vinculados al hogar inteligente. La tendencia se repite año tras año, pero en esta edición se anticipa un incremento en la demanda por equipos que acompañan el trabajo remoto y el consumo de contenidos audiovisuales.

El turismo aparece como otro de los rubros con fuerte tracción, impulsado por quienes ya piensan en las vacaciones de verano. Paquetes, vuelos y estadías figuran entre las opciones más rastreadas gracias a las promociones que se esperan para este fin de semana largo de ofertas.

El listado de categorías más buscadas se completa con electrodomésticos, moda y productos de belleza. En el caso de los electrodomésticos, muchos usuarios aprovechan el evento para renovar equipos grandes como heladeras, lavarropas o cocinas, o sumar pequeños artefactos que suelen tener rebajas significativas.

En el plano personal, las consultas se concentran especialmente en indumentaria y calzado deportivo, junto con artículos de cuidado personal, que suelen ser protagonistas de promociones agresivas durante estos días.