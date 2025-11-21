El Black Friday de Ciudad del Este, uno de los eventos comerciales más importantes de la Triple Frontera, comenzó este viernes con escenas de descontrol que quedaron registradas en numerosos videos difundidos en redes sociales. Lo que debía ser una jornada de ofertas terminó convirtiéndose en un caos generalizado, con corridas, empujones y hasta peleas entre compradores que buscaban aprovechar descuentos muy agresivos.

Bajo el lema “Descuentos sin fronteras”, la apertura estaba prevista para las 8 de la mañana, pero la enorme cantidad de gente que se acercó a los principales centros comerciales superó cualquier previsión. La promesa de tecnología y perfumería a precios irrisorios —como notebooks a 80 dólares o perfumes importados a 10 dólares— generó una avalancha de personas que se amontonó en los accesos.

Según confirmaron fuentes consultadas por Noticias Argentinas, la tensión estalló en cuanto se habilitaron las puertas: hubo aplastamientos, caídas y momentos de violencia, incluyendo forcejeos entre clientes que luchaban por llevarse cajas de productos antes de que se agotaran. En una de las secuencias más impactantes, dos personas terminaron en el piso mientras otros compradores corrían a su alrededor sin detenerse.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, organizadora del evento, estimaron una participación récord de alrededor de 300.000 visitantes, superando ampliamente la afluencia del año pasado. El coordinador del Black Friday, Armando Ghazaoui, destacó especialmente el regreso masivo de turistas argentinos, que volvieron a cruzar la frontera impulsados por la brecha cambiaria y la posibilidad de comprar en dólares a precios muy bajos.

El Black Friday de Ciudad del Este es considerado por la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay como un evento de interés turístico. Participan más de 90 empresas de rubros como electrónica, moda y electrodomésticos. Sin embargo, el clima festivo quedó opacado por las imágenes de desborde que marcaron el inicio de esta nueva edición.