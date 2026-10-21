Neuquén lanzó descuentos en vuelos y servicios turísticos: cuáles son los precios y dónde conseguirlos

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, lanzó Volá Neuquén, una iniciativa que ofrece descuentos en pasajes aéreos y promociones en servicios turísticos para quienes viajen dentro de la provincia.

La propuesta permite acceder a un 20% de descuento en los pasajes de American Jet y a beneficios en establecimientos hoteleros, restaurantes, excursiones y alquileres de vehículos. Para obtener las promociones en los destinos, los pasajeros deben presentar la tarjeta de embarque y cumplir con las condiciones de cada prestador.

El programa acompaña la incorporación de dos conexiones aéreas internas: Neuquén capital–Chapelco, en la Región de los Lagos del Sur Neuquino, y Neuquén capital–Chos Malal, en la Región del Alto Neuquén. Ambos recorridos tienen una duración aproximada de 50 minutos.

La ruta hacia Chos Malal tiene una relevancia particular para el norte neuquino, que recuperó los vuelos comerciales después de 14 años. La conexión busca facilitar los desplazamientos y ampliar las posibilidades de acceso a los atractivos turísticos de la región.

Cuánto cuestan los vuelos y qué días funcionan

Las dos rutas cuentan con tarifas promocionales por tramo y frecuencias distribuidas durante la semana.

Neuquén capital–Chapelco: $140.000 por tramo. Los vuelos operan los martes, jueves y sábados.

Neuquén capital–Chos Malal: $114.000 por tramo. Los servicios funcionan los lunes y jueves.

Duración estimada: 50 minutos para ambos recorridos.

Los horarios programados son los siguientes:

Neuquén capital–Chapelco

Martes: salida desde Neuquén a las 13 y regreso desde Chapelco a las 14.30.

Jueves y sábados: salida desde Neuquén a las 10 y regreso desde Chapelco a las 11.20.

Neuquén capital–Chos Malal

Lunes: salida desde Neuquén a las 10 y regreso desde Chos Malal a las 11.20.

Jueves: salida desde Neuquén a las 13.10 y regreso desde Chos Malal a las 14.25.

Qué descuentos hay en cada destino

Además de los beneficios en los pasajes, Volá Neuquén reúne promociones de prestadores turísticos de las tres localidades. Las ofertas incluyen descuentos porcentuales y alternativas para extender las estadías.

En San Martín de los Andes y la Región de los Lagos del Sur Neuquino participan alojamientos, servicios gastronómicos y propuestas de excursiones. Las promociones contemplan descuentos de entre el 10% y el 20%, además de opciones de cuatro noches al precio de tres o cinco al precio de cuatro.

Entre los establecimientos adheridos se encuentran La Casona de Eugenia, La Raclette, Casona del Alto, La Cheminée, Le Village, Le Chatelet, Tunqueley, Loi Suites Chapelco, Aitue, Woodland, Rincón de los Andes, De Sol a Sol, La Bora, Las Cumbres y Del Sauco.

Algunos de los beneficios son:

La Casona de Eugenia y La Raclette: 20% de descuento para estadías mínimas de dos noches.

Casona del Alto y Aitue: cuatro noches al precio de tres.

Le Village, Woodland, Rincón de los Andes y Las Cumbres: descuentos del 20% y promociones para estadías prolongadas, según las condiciones de cada establecimiento.

RedBus Citytour: 20% de descuento en los recorridos turísticos.

Rincón de los Andes: 20% de descuento en el servicio gastronómico.

En la capital provincial, la propuesta incluye alojamientos con descuentos de entre el 10% y el 20%, además de promociones para quienes decidan permanecer más días.

La lista de prestadores adheridos incluye Amparo, Land Express Neuquén, Gran Brizo Comahue, Howard Johnson Neuquén, El Prado, El Cortijo, Rivadavia 815, Illia 121 y Herradura Hotel Suites.

Entre las promociones informadas se destacan:

Land Express Neuquén, Gran Brizo Comahue, Howard Johnson Neuquén y Herradura Hotel Suites: 20% de descuento, de acuerdo con las condiciones de cada establecimiento.

Estadías prolongadas: opciones de cuatro noches al precio de tres o cinco al precio de cuatro en los alojamientos que ofrecen esta modalidad.

Land Express Neuquén: 10% de descuento en gastronomía.

Cervecería Owe y Heladerías Piré–Costa Piré: 20% de descuento.

En Chos Malal y la Región del Alto Neuquén, los beneficios incluyen alojamientos y servicios para recorrer los atractivos del norte provincial.

Terra Malal: 20% de descuento para estadías de al menos dos noches y promociones de cuatro noches al precio de tres o cinco al precio de cuatro.

AMA Patagonia Rent a Car: 10% de descuento en el alquiler de vehículos por un mínimo de dos días.

Hoteles del Neuquén: 20% de descuento en las hosterías del norte neuquino.

La incorporación de estos beneficios busca que las nuevas conexiones aéreas se traduzcan también en más estadías, consumo de servicios y movimiento económico en las localidades alcanzadas por el programa.

Cómo acceder a los descuentos de Volá Neuquén

Para solicitar el descuento del 20% en los pasajes, los interesados deben ingresar al sitio oficial del programa y completar el formulario con sus datos y el destino elegido. Una vez enviada la solicitud, American Jet se contactará para continuar con el proceso de compra.

Los pasos principales son:

Ingresar al sitio oficial de Volá Neuquén. Completar el formulario con los datos solicitados y seleccionar el destino provincial. Esperar el contacto de American Jet para avanzar con la compra del pasaje promocional. Consultar los prestadores adheridos y coordinar las reservas de alojamiento, gastronomía, excursiones o alquiler de vehículos. Presentar la tarjeta de embarque de American Jet para acceder a los beneficios en destino, respetando los requisitos de cada promoción.

En el mismo portal se puede consultar el listado completo de prestadores, las condiciones de los descuentos y la información sobre frecuencias y tarifas.

Con Volá Neuquén, la Provincia busca acompañar la expansión de la conectividad aérea interna con incentivos para viajar, conocer distintos destinos y fortalecer la actividad turística en las regiones de los Lagos del Sur Neuquino y del Alto Neuquén.