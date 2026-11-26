El Black Friday no solo mueve descuentos en tecnología, indumentaria y viajes. Las promociones también alcanzan a los tratamientos estéticos, que se ofrecen en redes sociales con precios tentadores y resultados prometidos en tiempo récord.

En Argentina, los colegios de médicos vienen advirtiendo sobre esta práctica desde hace tiempo. La preocupación no es menor: detrás de algunas ofertas pueden esconderse lugares sin habilitación, profesionales sin la formación adecuada y productos no autorizados para uso médico.

La advertencia de los colegios de médicos

El Colegio de Médicos de Rosario denunció en los últimos meses casos de ejercicio ilegal de la medicina vinculados a institutos que promocionan intervenciones estéticas a través de redes sociales. A partir de esas presentaciones se realizaron allanamientos en establecimientos que no contaban con las condiciones necesarias para desarrollar ese tipo de procedimientos.

"Constatamos nosotros y tenemos denuncias de lugares no habilitados para intervenciones médicas", afirmó Alberto Tuninetti, presidente de la entidad. "Se realizan prácticas de forma muy irresponsable y ejecutadas por gente que no son profesionales".

Entre las intervenciones detectadas mencionó lipoaspiraciones realizadas fuera de un quirófano y sin personal médico habilitado. "Para estas intervenciones hay que tener un servicio de urgencia contratado por si algo se complica", remarcó.

Los riesgos concretos

La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) enumeró las consecuencias que pueden aparecer cuando un tratamiento se realiza sin garantías: infecciones, reacciones inflamatorias, necrosis y, en los casos más graves, pérdida de visión.

En Argentina, el caso más resonado fue el del cirujano Aníbal Lotocki, condenado por aplicar sustancias no autorizadas a pacientes. Las secuelas documentadas en ese expediente incluyeron diabetes, lupus, hipercalcemia, dolores musculares y formación de granulomas. El caso expuso un problema de fondo: la utilización de materiales no aprobados para uso médico con el objetivo de reducir costos.

Qué dice la ley argentina sobre la publicidad médica

La Ley 17.132 regula el ejercicio de la medicina en el país. Entre otras disposiciones, establece que los profesionales solo pueden anunciar las especialidades reconocidas por la autoridad sanitaria y de las cuales posean la certificación o título oficial debidamente registrado.

El Decreto 6216/1967, que reglamenta la ley, prohíbe utilizar términos encomiásticos o superlativos en los anuncios y anuncia formas de tratamiento o pronóstico que integren la patología. Es decir, las promesas de resultados rápidos y extraordinarios, tan comunes en las redes, quedan fuera del marco legal.

Cómo verificar si un centro está habilitado

Antes de someterse a un tratamiento estético, conviene revisar varios puntos. El Colegio de Médicos de Rosario recomienda consultar de manera gratuita si un profesional está matriculado y cuál es su especialidad a través de la página web o los canales oficiales de la entidad.

Además, cada consultorio habilitado debe exhibir la constancia correspondiente en un lugar visible. Si el lugar no la tiene, o si el profesional no puede acreditar su matrícula, es una señal de alerta.

Para los procedimientos que implican inyectables (toxina botulínica, ácido hialurónico) o láser, la recomendación es que sean realizados por un médico. "Todo lo que va más allá de la piel, todo lo que entra en el cuerpo lo tiene que hacer un médico", señalaron desde el Colegio de Médicos de Rosario.

La diferencia con España y por qué importa

En España, la Sociedad Española de Medicina Estética advirtió públicamente sobre las ofertas del Black Friday y recordó que estos procedimientos son actos médicos, no productos de consumo. La entidad también denunció que algunas promociones se realizan con productos no autorizados y por personas no cualificadas.

En Argentina no existe una campaña equivalente con la misma visibilidad, pero el problema es el mismo. La diferencia es que acá las advertencias llegan desde los colegios médicos provinciales, que vienen reclamando mayor control sobre la publicidad en redes y la habilitación de consultorios.

Cinco preguntas antes de pagar una promoción

Si estás pensando en aprovechar un descuento en medicina estética, conviene hacerse estas preguntas antes de pagar: