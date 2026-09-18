Después de dos décadas de recorrer redacciones, comisarías, escenarios de crímenes y expedientes, Guillermo Elia decidió volver sobre aquellas historias que habían quedado fuera de su primer libro. El resultado es La sangre clama. Historias del crimen de Neuquén II, una obra que reúne nuevas crónicas sobre homicidios, desapariciones, abusos, trata y otros hechos criminales que marcaron a la provincia.

El periodista, escritor y analista criminológico presentará el libro este domingo 20 de septiembre a las 19, en el Auditorio Marcelo Martín Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes, durante la última jornada de la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén.

En diálogo con Entretiempo por AM550, Elia explicó que el segundo libro nació, en buena medida, de una deuda con el propio archivo. Después de la publicación de Historias del crimen de Neuquén en 2022, quedaron numerosas investigaciones afuera. La pandemia había sido, además, el momento en que comenzó a escribir y ordenar buena parte de ese material. “Me quedaron muchas historias afuera y dije, bueno, en algún momento las voy a recuperar”, contó.

La decisión también tuvo que ver con una preocupación que atraviesa su mirada sobre el periodismo actual: la velocidad con la que una noticia desplaza a la anterior. “La inmediatez de estos nuevos tiempos en el periodismo lleva que haya muchas cosas que se pierden de un segundo al otro, porque una noticia es tapada por la otra, por lo que surgió en las redes y demás”, señaló.

Por eso, La sangre clama funciona también como una forma de volver sobre el archivo, detenerse en casos que alguna vez fueron noticia y reconstruirlos con otra perspectiva, sin la presión del cierre diario.

Historias que llevaron años de investigación

Entre los casos que integran el libro aparece una investigación que Elia asegura haber reconstruido durante aproximadamente 12 años, vinculada con Rincón de los Sauces, la trata de personas y la explotación sexual de menores. Según explicó, esa historia permite trazar un recorrido por el crecimiento petrolero de la zona y por distintas situaciones vinculadas a la prostitución de menores y la trata, con un vínculo investigativo con el caso de Marita Verón.

El periodista recordó especialmente el momento en que pudo confirmar parte de esa investigación con Susana Trimarco, madre de Marita. “Me estremeció en el momento en que lograba dar con esas piezas y que me lo terminaba confirmando Susana Trimarco”, relató.

El libro también recupera el caso de Natalia Ciccioli, la joven que desapareció en enero de 1994 en San Martín de los Andes y cuyo paradero continúa siendo un misterio. Para Elia, más allá de la desaparición, una parte central de esa historia está en la lucha sostenida durante años por la madre de Nati.

“Es una chica que desaparece y no hay una sola pista”, explicó. La reconstrucción se concentra entonces en la búsqueda de la familia y en todo lo que la madre hizo durante años para intentar encontrarla.

El caso, además, le permitió reflexionar sobre la importancia de actuar rápidamente frente a una desaparición. Elia recordó que en aquella época estaba instalada la idea de que había que esperar 48 horas para denunciar una desaparición, mientras que actualmente existen mecanismos como la Alerta Nati para acelerar la búsqueda. “Es el tiempo clave para la investigación criminal, en el cual vos tenés que tratar de acelerar todo lo posible las medidas investigativas y el accionar”, sostuvo.

Del periodismo de calle al análisis criminológico

Elia también recordó sus primeros años como cronista policial, cuando el trabajo implicaba recorrer comisarías, barrios y escenarios de los hechos para construir una historia.

Contó que cuando llegó a Neuquén, después de trabajar en Mendoza, comenzó a realizar recorridas por las comisarías y distintos lugares de la ciudad para establecer contactos y conocer de cerca lo que ocurría. “Yo hacía rondas por las comisarías del oeste, iba a visitar comisaría por comisaría, Unión Vecinal, un montón de lugares”, recordó.

Ese modo de hacer periodismo, sostuvo, le permitía hablar con diferentes protagonistas de una investigación y conocer cómo funcionaban determinados circuitos del delito. “Me he juntado a charlar con gente que vendía droga, que había sido baleada, gente con la cual uno charlaba para conocer el paño”, relató.

Sin embargo, reconoció que aquellos eran otros tiempos. “Hoy lo pienso y digo: ni loco volvería a hacer eso”, dijo entre risas.

Actualmente, Elia trabaja como analista criminológico en el Ministerio Público Fiscal, tarea que le permite abordar los casos desde otra perspectiva y aplicar herramientas vinculadas con la criminología, criminalística, perfilación criminal e investigación del delito.

La transformación del lenguaje policial

Otro de los aspectos que atraviesa La sangre clama es la manera de contar los delitos. Elia explicó que durante el proceso de edición tuvo que revisar incluso el lenguaje utilizado en las viejas crónicas. El cambio social y cultural de los últimos años, especialmente a partir de la expansión del movimiento feminista, obligó a revisar términos y formas de narrar determinadas historias. “Tuvimos que rearmar el lenguaje. Empezaron a desaparecer palabras, a aparecer otras”, explicó.

Pero aclaró que esa revisión no implica quitarle crudeza a las historias. “Hay cuestiones que hay que decirlas con crudeza y tienen que aparecer en un momento para que se sienta esa crudeza”, sostuvo. En ese sentido, el libro conserva el tono policial y los detalles de los casos, aunque con una construcción narrativa diferente.

Una presentación en el cierre de la Feria

La sangre clama. Historias del crimen de Neuquén II será presentado este domingo 20 de septiembre a las 19, en el Auditorio Marcelo Martín Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de la última jornada de la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén.

El libro reúne 20 casos y propone recuperar historias que, después de haber ocupado las páginas de los diarios, quedaron desplazadas por la velocidad de la agenda informativa.

Para Elia, volver sobre ellas significa también recuperar una forma de hacer periodismo: investigar, hablar con los protagonistas, recorrer los lugares y, sobre todo, tomarse el tiempo necesario para entender qué ocurrió más allá de la noticia inmediata.

La entrevista a Guillermo Elia

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