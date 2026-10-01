Una iniciativa solidaria de Plottier busca reunir fondos para llevar al menos 10 bicicletas reparadas hasta el paraje rural El Chenque, donde serán entregadas a estudiantes de la Escuela Primaria N° 275. El proyecto se llama “Corazones sobre Ruedas” y está encabezado por el vecino Damián Fernández.

Las bicicletas ya fueron acondicionadas de manera artesanal. Ahora resta resolver una de las principales dificultades para completar la entrega: cubrir el costo del traslado por las rutas de la región.

La propuesta apunta a que cada aporte permita financiar parte del flete y el combustible necesarios para trasladar las unidades desde Plottier hasta el establecimiento educativo ubicado en El Chenque.

El traslado es el próximo desafío de la campaña

Fernández no cuenta con un vehículo propio para transportar la carga. Por eso, la logística se convirtió en el último paso antes de que las bicicletas lleguen a sus destinatarios. La distancia entre las localidades y el costo del combustible hacen que ese recorrido requiera una ayuda adicional.

Desde “Corazones sobre Ruedas” plantearon una campaña basada en pequeñas contribuciones. La propuesta es que los aportes individuales permitan alcanzar el monto necesario para contratar el traslado y cubrir el combustible.

La iniciativa también busca facilitar el acceso a bicicletas para chicos que viven en una zona rural. En El Chenque, disponer de una bicicleta puede convertirse en una herramienta cotidiana para trasladarse y sostener el vínculo con la escuela.

Cómo colaborar desde la región

Quienes quieran sumarse pueden realizar una transferencia al alias Cura.dama.vial.mp, registrado a nombre de Damián Fernández. La campaña propone reunir aportes de distintos vecinos para completar el dinero necesario.

Las bicicletas fueron acondicionadas a mano antes de iniciar el traslado hacia la comunidad rural.

El objetivo inmediato es conseguir los recursos para transportar las 10 bicicletas acondicionadas hasta la Escuela Primaria N° 275 de El Chenque. De esa manera, el trabajo de reparación que comenzó en Plottier podrá convertirse en una entrega concreta para los estudiantes del paraje rural.