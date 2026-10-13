La Tragedia de los Andes cumple 54 años este martes 13 de octubre de 2026. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la Cordillera de los Andes, en territorio argentino, cuando trasladaba a 45 personas desde Uruguay hacia Chile. Dieciséis sobrevivientes lograron regresar con vida después de permanecer aislados durante 72 días.

En el aniversario del accidente, Carlos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes, recordó aquella experiencia en una entrevista con el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera. Desde México, donde se encontraba por compromisos profesionales, habló sobre el impacto de la tragedia, la importancia del grupo y las enseñanzas que incorporó a su vida.

“Yo nací el 13 de octubre”, afirmó Páez al recordar una pregunta que le hicieron recientemente durante una conferencia. Para el uruguayo, la fecha del accidente representa también el nacimiento de una nueva manera de entender la vida: una transformación que comenzó cuando tenía 18 años y debió enfrentar condiciones extremas para sobrevivir.

La historia volvió a alcanzar una audiencia internacional con el estreno de La sociedad de la nieve, la película dirigida por Juan Antonio Bayona. Para Páez, el interés de los jóvenes demuestra que el relato de los Andes trasciende el accidente y permite reflexionar sobre la supervivencia, la cooperación y las decisiones frente a la adversidad.

“El mundo entero se había olvidado de nosotros”

Uno de los momentos más difíciles para los sobrevivientes llegó cuando supieron que la búsqueda oficial había sido suspendida. Páez recordó que, después de los primeros diez días, tuvieron que dejar de esperar pasivamente y comenzar a buscar alternativas para salir de la montaña.

“En la vida hay dos posibilidades: o dejar que las cosas pasen o hacer que las cosas pasen”, sostuvo durante la entrevista el hijo del fallecido artista plástico Carlos Páez Vilaró.

El accidente ocurrió cuando el avión Fairchild FH-227D, que había partido de Montevideo rumbo a Santiago de Chile, intentaba atravesar la cordillera. Las condiciones meteorológicas habían obligado a modificar el plan de vuelo y realizar una escala en Mendoza. Durante el cruce, la aeronave comenzó a descender antes de haber superado las montañas y chocó contra una cumbre.

De las 45 personas que viajaban a bordo, 29 murieron durante el accidente o en los días posteriores. Los sobrevivientes debieron soportar temperaturas extremas, heridas, falta de alimentos y el aislamiento en una zona de alta montaña.

El rescate definitivo se concretó el 22 de diciembre de 1972, después de que Fernando Parrado y Roberto Canessa emprendieran una expedición a pie para buscar ayuda y consiguieran contactar con el arriero chileno Sergio Catalán.

El trabajo en equipo fue clave para sobrevivir

Para Páez, el principal factor que les permitió salir adelante fue compartir un objetivo común: volver a casa y reencontrarse con sus familias.

“Buscábamos llegar a casa con tu mamá, con tu papá, con tu perro. Esas eran las pequeñas y grandes cosas que le dan ese breve sentido a la vida”, expresó.

El sobreviviente también destacó que los jóvenes tenían una formación deportiva y una educación que contribuyeron a enfrentar las dificultades. Sin embargo, aclaró que no eran deportistas profesionales, sino estudiantes y jugadores amateurs de rugby del Old Christians Club, que entrenaban dos veces por semana.

La experiencia, según explicó, le enseñó que la unión puede cambiar la manera de afrontar una crisis. “El grupo te ayuda porque el grupo te potencia”, resumió.

Cómo cambió su manera de entender la vida

Páez tenía 18 años cuando ocurrió el accidente y cumplió 19 mientras permanecía atrapado en la nieve. En la entrevista, reconoció que antes de aquella experiencia llevaba una vida cómoda y que nunca había imaginado que tendría que enfrentarse a una situación semejante.

Con el paso del tiempo, dejó de interpretar lo ocurrido únicamente como una tragedia. Aunque aclaró que el sufrimiento fue enorme, consideró que la experiencia le permitió madurar y modificar sus prioridades.

Su reflexión también estuvo vinculada con una frase que recordaba de su padre: el obstáculo podía convertirse en el mayor estímulo. A partir de esa idea, comparó las dificultades de la montaña con los problemas que cada persona debe afrontar en su vida cotidiana.

“Cada cual tiene su propia cordillera”, afirmó.

Para el sobreviviente, no se trata de negar el dolor ni de minimizar las pérdidas, sino de encontrar herramientas para atravesar las dificultades y continuar.

La lucha contra las adicciones, otra parte de su historia

Durante la conversación con AM550, Páez contó que también debió enfrentar problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol. Explicó que encontró apoyo en los grupos de Narcóticos Anónimos y que lleva 34 años sin consumir alcohol ni drogas, según relató en la entrevista.

El uruguayo comparó ese proceso con la supervivencia en los Andes y sorprendió con una reflexión: consideró que recuperarse de las adicciones fue incluso más difícil que salir de la cordillera.

También destacó el valor de acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. Explicó que, cuando inició su recuperación, hubo gente que ya estaba en esos grupos y que ahora siente la responsabilidad de compartir su experiencia.

Al hablar de su presente, hizo una aclaración que considera fundamental: “Esto es por hoy”. De esa manera, remarcó que la recuperación es un proceso que requiere atención y compromiso constantes.

La sociedad de la nieve renovó el interés por la tragedia

La historia de los Andes volvió a instalarse entre las audiencias jóvenes con La sociedad de la nieve, estrenada en Netflix en 2024. La película reconstruye el accidente, el aislamiento de los sobrevivientes y las decisiones extremas que debieron tomar para mantenerse con vida.

Páez aseguró que el interés no se limita a las generaciones que conocieron el accidente en su momento. Según contó, muchos jóvenes se acercan a las conferencias para conocer de primera mano lo que ocurrió.

Carlos Páez fue uno de los sobrevivientes que actuó en "La Socieda de la nieve", donde interpretó a su padre, el artista Carlos Páez Vilaró.

En la entrevista, mencionó una nueva producción documental que, según indicó, tenía previsto estrenarse en Netflix el 18 de diciembre. Antes de publicar ese dato como confirmado, conviene verificar con la plataforma el título oficial, la fecha y el alcance de la producción.

El sobreviviente también contó que mantiene una intensa agenda de conferencias. Durante la conversación, mencionó presentaciones en México, Uruguay y Santa Rosa, La Pampa, como parte de sus compromisos para compartir su testimonio.

La vigencia de la historia demuestra que el interés no depende solamente de las recreaciones audiovisuales. Las experiencias de los protagonistas permiten conocer las decisiones, los temores y los vínculos que no siempre pueden comprenderse por completo a través de una película.

La entrevista completa a Carlos Páez Rodríguez: