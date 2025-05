Murió Strauch, uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes

Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 sobrevivientes de la Tragedia de los Andes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea uruguaya en octubre de 1972, murió en Montevideo.

Así lo confirmó otro sobreviviente de dicho episodio, Gustavo Zerbino, quien lo recordó como "un amigo entrañable, un gran padre y un gran abuelo".

Quién era Satruch

Estaba entre los 40 pasajeros que viajaban en el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile que se estrelló contra la cordillera de Los Andes un 13 de octubre de 1972. Y fue el primero que pisó Montevideo 72 días después de aquello. En ese tiempo en el que el mundo le dio por muerto, soportó temperaturas de treinta grados bajo cero "en mangas de camisa". Vio morir a 29 amigos a cuatro mil metros de altura. Y cuando el hambre puso en peligro su subsistencia, fue uno de los pocos valientes que se atrevió a verbalizar esa "idea horrible" gracias a la cual volvieron a casa.

En "La sociedad de la nieve", la película de J. A. Bayona que narra lo que sucedió en esa cordillera, su personaje suplica al de Coche Inciarte que no le mire "así". Con "así" se refiere a "juzgándole", reprobando que se meta en la boca ese trozo de carne que acaba de tomar del cuerpo de uno de sus compañeros fallecidos. Pero ambos sabían que, en el punto en el que estaban, no dar ese paso "era un suicidio colectivo". Fue así como esta "locura" se convirtió en un "pacto de vida" que permitió que hubiesen supervivientes. Porque sí, en esta tragedia, "para que hubiesen vivos tuvieron que haber muertos". Y esta película que ya está disponible en Netflix es un homenaje a todos ellos. A los que "viven" y a los que no.

Con el impacto, 13 de los 40 tripulantes murieron en el acto, mientras que otros lo hicieron días después a causa de las heridas, el frío extremo del lugar y un alud ocurrido el 29 de octubre.

Pese a ello, 16 lograron sobrevivir: Gustavo Zerbino, Antonio Vizintin, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Fernando Parrado, Ramón Sabella, Carlos Páez, José Luis Inciarte, Javier Methol, Roy Harley, Álvaro Mangino, Roberto Francois, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Daniel Fernández y Alfredo Delgado.

De ellos, cuatro perdieron la vida: Daniel Fernández Strauch (2025), Álvaro Mangino Schmid (2025), José Luis 'Coche' Inciarte (2023) y Javier Methol (2015).