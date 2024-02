La "sociedad de la nieve", contada para los neuquinos

Para Agustín Berruti, la caracterización de Roberto "Bobby" Francois en la película "Sociedad de la Nieve", con dos nominaciones al Oscar, tuvo connotaciones especiales: fue el debut actoral del uruguayo en el mundo cinematográfico, se metió de lleno en la depresión vivida por Bobby durante su experiencia en la Cordillera de los Andes y bajó 20 kilos ( de 98 a 78 kilos) para rodar la película. Nacido en Tacuarembó (Uruguay) y criado en Tres Puentes, tuvo un encuentro impactante con un talento oculto que pretende explotar mientras se produce la eclosión de la película en el Festival de Venecia.

En una entrevista brindada a "La Verdad no existe" en AM550, el intérprete brindó detalles de la génesis de su entrada a la película y contó: "Mi historia debe ser la más loca, ya que nunca en mi vida fue actor. Todo comenzó cuando mandé una foto y un video para el largometraje. A los tres o cuatro días me llamaron y, de hecho, estuve en el casting presencial y luego me dijeron que había quedado en la película". En el transcurso de la nota, el artista reconoció que desde pequeño le gustaba hacer reir a los demás y molestar mucho a sus amigos.

Noticias Relacionadas La Sociedad de la Nieve fue nominada al Oscar

Lo más duro que tuvo que hacer Berrutti fue idear la manera de encarar la vida de "Bobby". Según reveló, su personaje sufrió depresión durante 72 días, prácticamente estuvo en una "nebulosa" todo el día y entregado al devenir de la vida, de acuerdo con las palabras del actor. Acto seguido, acotó: "Lo que puedo destacar de Bobby es su honestidad y su apertura para ayudar al otro. Fue difícil hacer un personaje que tuvo ese tipo de enfermedad, pero lo pude hacer. Puedo decir que tuve una buena relación con él".

Además de la complejidad del personaje, Berrutti conoció el interior del mundo cinematográfico y contó que, si bien no estuvo en el Valle de Las Lagrimas, la película se filmó en Sierra Nevada (Granada, España). La calidad actoral luego tuvo su correlato en la repercusión que tuvo la película en todo el planeta desde el primer estreno en Venecia, incluso.

El otro "condimento" del largometraje "Sociedad de la Nieve" es el campo visual. Allí, el aspecto corporal juega un papel preponderante, a tal punto que el actor uruguayo expresó que "fue la parte más dura de hacer la película, por eso todos tuvimos que hacer un cambio físico enorme. En mi caso, bajé de 98 a 78 kilos, aunque ahora los estoy recuperando, pero dudo que pueda tener el peso de antes".

Con el éxito de la película y su perspicacia para percatarse del talento actoral, Berrutti se dio cuenta que fue una señal de Bobby para seguir cosechando grandes éxitos en el futuro más próximo.