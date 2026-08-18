Científicos argentinos avanzan en el desarrollo de un nuevo test rápido y económico para detectar el virus del dengue durante sus fases iniciales. El proyecto es liderado por la investigadora Elisa Bolatti, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-UNR). La herramienta se basa en experiencias previas con prototipos diagnósticos para el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Covid-19.

Laboratorio del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario donde se desarrolla el test.

A diferencia de la mayoría de los tests actuales, que utilizan anticuerpos tradicionales, este desarrollo emplea aptámeros como sensores moleculares. Se trata de moléculas sintéticas diseñadas y seleccionadas en laboratorio para unirse a su objetivo con alta precisión. Al no depender de sistemas biológicos o animales para su producción, su fabricación resulta más simple, económica, escalable y estable.

El funcionamiento del test se centra en identificar la proteína NS1 del virus, que circula en altas concentraciones en la sangre durante los primeros días de la infección. El objetivo es generar una herramienta que pueda utilizarse en distintos niveles del sistema de salud, sin necesidad de infraestructura especializada ni personal altamente capacitado, a diferencia de métodos como la PCR.

Representación de la proteína NS1 del virus del dengue, objetivo de detección del nuevo método.

Desde el Conicet destacan que esta tecnología permitiría mejorar el manejo clínico, prevenir complicaciones y agilizar la vigilancia epidemiológica durante los brotes. Está pensada para aplicarse en guardias, centros de atención primaria y operativos territoriales, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del país. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de optimización, con el fin de crear un prototipo funcional que será evaluado con muestras clínicas.