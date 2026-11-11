Cinco mil brazadas: el documental sobre dos nadadoras neuquinas llegó al Festival de Cine de Mar del Plata

La travesía de dos nadadoras neuquinas en las aguas heladas de la Antártida llegó a la pantalla grande con “Cinco mil brazadas”, el documental dirigido por el realizador barilochense Gabriel Bendersky. La película reconstruye la experiencia que Carolina Modena y Cristina Ganem protagonizaron en febrero de 2025, cuando nadaron más de seis kilómetros sin protección térmica para llamar la atención sobre la necesidad de preservar las áreas marinas antárticas.

La producción fue seleccionada entre 2.500 películas para participar del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En diálogo con Entretiempo por AM550, Bendersky contó que el equipo recibió una respuesta muy emotiva del público y destacó que la historia combina el desafío deportivo con un mensaje ambiental. Además, confirmó que el documental también fue elegido para participar del IDFA, uno de los principales encuentros internacionales dedicados al cine documental, que se realiza en Ámsterdam.

“Yo no sabía nada. Tampoco sabía que había gente que iba a nadar a la Antártida y mucho menos que había personas que lo hacían sin protección térmica”, recordó el director. El proyecto llegó a su productora, Me Mata Producciones, a partir de una propuesta de Ganem, quien tenía el registro audiovisual de la expedición.

Bendersky explicó que el material fue filmado por Sebastián Vereertbrugghen, quien acompañó a las nadadoras durante la experiencia. Cuando regresó de la Antártida, entregó las imágenes a las protagonistas y, a partir de ese registro, comenzó el trabajo de construcción del relato cinematográfico.

“Fue un viaje que vimos plasmado después de algo así como un año de trabajo”, señaló. El equipo revisó el material en profundidad y sumó profesionales de montaje, posproducción, fotografía, color y música original para trasladar la dimensión de la travesía a la pantalla.

El documental combina la hazaña deportiva con un reclamo ambiental

Para Bendersky, uno de los ejes centrales de la película es la conservación de los 500.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas antárticas cuya protección buscan impulsar las nadadoras. También destacó el protagonismo de dos mujeres en una experiencia extrema y la posibilidad de mostrar en imágenes un paisaje que, según reconoció, él mismo creía conocer.

“Me emocionó mucho porque yo pensaba que conocía algo de la Antártida por las cosas que había visto, pero me di cuenta de que no conocía nada. Tampoco conocía nada de esta problemática”, contó.

El director puso el foco en las consecuencias de la actividad pesquera sobre el ecosistema. Durante la entrevista mencionó que se extraen 16 toneladas de krill por día y advirtió que esa presión reduce el alimento disponible para ballenas, pingüinos y otras especies de la fauna antártica.

El próximo paso será su participación en el IDFA de Ámsterdam, donde el director viajaría junto al equipo.

“Es un trabajo de concientización hecho desde un acto de amor, que es ir y tirarse al agua en esas aguas heladas”, definió. Para reforzar esa experiencia, el equipo preparó una instalación afuera de la sala de cine, con esculturas de hielo y una pequeña pileta para que los espectadores pudieran introducir las manos y sentir el frío al que se enfrentaron las protagonistas.

Bendersky consideró que la película busca ir más allá de la explicación de un problema ambiental. “El documental te muestra lo que pasa y también te muestra que se puede hacer algo”, sostuvo. Y agregó que la historia invita a pensar qué cambios puede impulsar cada persona desde su propia vida.

La película busca llegar a las salas de Neuquén

Después de las primeras funciones, el equipo comenzó a definir el recorrido que tendrá la producción. Bendersky explicó que debieron mantener el documental inédito para cumplir con uno de los requisitos de participación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Una vez realizado el estreno, quedó habilitada la posibilidad de avanzar con su distribución.

El próximo paso será su participación en el IDFA de Ámsterdam, donde el director viajaría junto al equipo. En paralelo, el productor Maxi Dubois, de Habitación 1520, trabaja en las alternativas para la circulación de la película, entre ellas la posibilidad de contar con un agente de ventas o despertar el interés de alguna plataforma.

“Ojalá que el documental de estas dos neuquinas sea profeta en su tierra y que la provincia de Neuquén también ofrezca sus salas y parte del presupuesto para poder difundir esta maravilla que hicieron dos mujeres de esta tierra”, planteó.

La película reúne así dos dimensiones de una misma historia: el desafío físico que Carolina Modena y Cristina Ganem llevaron adelante en el continente blanco y el reclamo por la protección de un ecosistema que sostiene una parte fundamental de la vida marina.

La entrevista completa al realizador Gabriel Bendersky:





