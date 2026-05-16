Las médicas Silvana Cuartas y Mariel Pérez Torres advirtieron en el Alto Valle sobre un problema poco visibilizado: el colesterol alto también afecta a niños y adolescentes. Lo destacaron en diálogo con Huguex Cabrera en el programa Tardes de Primera, emitido por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

“Nos interesa que se sepa que los chicos pueden tener colesterol alto y que hay que controlarlo”, afirmó la doctora Silvana Cuartas. La especialista explicó que el objetivo es generar conciencia y promover estudios desde edades tempranas para evitar complicaciones futuras.

Recomendaron reducir productos industriales, fomentar alimentos naturales y aumentar la actividad física.

En la misma línea, la doctora Mariel Pérez Torres señaló: “La idea es detectar una patología muy frecuente que es la hipercolesterolemia familiar”. Detalló que se trata de una condición hereditaria que puede transmitirse de padres a hijos y que aparece en uno de cada 300 casos. “Tiene un alto riesgo cardiovascular si no se trata, pero si se detecta a tiempo el pronóstico cambia completamente”, agregó.

Las especialistas remarcan que el control temprano evita enfermedades futuras

Las profesionales indicaron que el colesterol puede comenzar a acumularse desde la infancia. “En pediatría sabemos que el problema empieza muy temprano. Si lo diagnosticamos antes, reducimos riesgos en la adultez”, explicó Pérez Torres.

Cuartas sumó que existe una recomendación concreta: “Se propone hacer un perfil lipídico al ingreso escolar o entre los 11 y 17 años”. Ese estudio permite medir colesterol total, el llamado “bueno”, el “malo” y los triglicéridos.

Además, las médicas remarcaron que detectar un caso puede ayudar a toda la familia. “Cuando encontramos un paciente, podemos identificar entre seis y siete familiares con la misma condición”, detalló Pérez Torres.

No todos los casos dependen de la alimentación

Durante la entrevista, las especialistas diferenciaron los tipos de colesterol alto. “Hay casos que dependen de la dieta, pero otros no. En la hipercolesterolemia familiar, la alimentación no alcanza”, afirmó Cuartas.

Pérez Torres fue más directa: “Hay pacientes con valores muy altos, incluso superiores a 300 o 400. En esos casos, comer bien y hacer deporte no es suficiente”.

En relación a los hábitos, remarcaron un escenario preocupante. “Hoy vemos mucho consumo de ultraprocesados, poco movimiento y mucho sedentarismo por pantallas”, señaló Pérez Torres. Por eso recomendaron reducir productos industriales, fomentar alimentos naturales y aumentar la actividad física.

Cuartas también aclaró que algunos pacientes necesitan medicación desde edades tempranas. “Se puede iniciar entre los 8 y 10 años. Es segura si está bien indicada”, sostuvo.

Las médicas destacan el trabajo en equipo y la necesidad de informar

Las especialistas remarcaron la importancia del abordaje integral. “Hoy trabajamos de forma interdisciplinaria. Eso permite mejorar el diagnóstico y el tratamiento”, indicó Cuartas. También mencionaron situaciones específicas, como el control en adolescentes que inician anticonceptivos. “Algunos pueden elevar los lípidos, por eso hay que hacer seguimiento”, explicó Pérez Torres.

Ambas coincidieron en que la información es clave. “Muchas veces el colesterol se controla recién después de un problema en adultos. Tenemos que cambiar eso y empezar antes”, afirmaron.

Como cierre, insistieron en el mensaje central: detectar a tiempo puede cambiar la historia de una familia completa. “El diagnóstico temprano evita enfermedades graves en el futuro. Ese es el objetivo”, concluyó Cuartas.

La entrevista completa: