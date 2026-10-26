El universo de los streamers está en shock. Este lunes se supo la noticia de la muerte a los 30 años del youtuber Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, y varias figuras del ambiente salieron a lamentar la pérdida de un amigo. Uno de los primeros en manifestarse fue Ibai Llanos, que era muy cercano al streamer salvadoreño.

El mensaje de Ibai Llanos

A través de una historia de Instagram, el español dejó un mensaje en recuerdo de su amigo y, al mismo tiempo, les pidió a sus fanáticos que se cuidaran.

"Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos", escribió en sus redes.

El conmovedor mensaje de Ibai Llanos por la sorpresiva muerte del streamer El Komanche

Quién era El Komanche

La noticia sobre la pérdida de El Komanche fue confirmada por su representante, Byron Reyes. El streamer fue encontrado muerto el domingo en una casa de Monterrey, México.

Hasta el momento no se conocen las causas de la muerte, aunque el manager habló de lo que sufría su cliente.

Carlos Mauricio Gómez había nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el paso de los años, construyó una comunidad alrededor de sus directos, en los que combinaba videojuegos, charlas y contenido de entretenimiento.

Su popularidad creció especialmente entre 2020 y 2022, cuando empezó a realizar transmisiones de títulos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, además de contenidos de conversación con sus seguidores.

Su gran alcance en la comunidad hispanohablante lo logró cuando colaboró con Ibai Llanos y cuando se unió a El Rubius para organizar Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar.

El pedido de su representante contra el bullying

A través de su cuenta de Instagram, Byron Reyes compartió una emotiva despedida en la que recordó los proyectos que tenían pendientes y pidió reflexionar sobre el impacto de los comentarios negativos en internet: "El bullying a cualquier escala no es un juego".

El conmovedor mensaje de Ibai Llanos por la sorpresiva muerte del streamer El Komanche

Reyes se refirió a las críticas que el creador había recibido durante años en las redes sociales. "En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro. Espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás", expresó.

La Velada del Año 6 y el combate cancelado

Este año, El Komanche iba a ser parte de La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai. Sin embargo, su combate fue cancelado luego de que adelantara públicamente su participación, en incumplimiento del acuerdo de confidencialidad, según informaron el propio streamer y la organización.