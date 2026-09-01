Meta informó que su red social Instagram habilitó una etiqueta para los perfiles que presenten personas creadas con inteligencia artificial (IA). La plataforma reducirá el alcance de estos si sus responsables no la utilizan.

La empresa cambiará el nombre de la actual etiqueta de "Creador de IA" por "Perfil generado por IA". En un comunicado, Meta explicó que la medida busca que los usuarios entiendan mejor que la persona que aparece en una cuenta fue creada mediante herramientas de IA.

El origen de la medida

Instagram comenzó a probar esta identificación tras recibir las quejas de algunos usuarios. Se sintieron "engañados" al descubrir perfiles que aparentaban pertenecer a personas reales. En realidad, eran personajes generados con IA.

Instagram limitará el alcance de perfiles creados con IA que no lo informen

Ahora, los responsables de estas cuentas podrán activar voluntariamente la etiqueta desde la configuración de su perfil. En el caso de quienes no lo hagan, la plataforma identificará los perfiles. Sus responsables recibirán la notificación de que dejarán de aparecer en las recomendaciones de Instagram.

Qué perfiles se ven afectados

La medida no afecta a los usuarios que simplemente utilizan herramientas de IA para crear o editar contenido. Está destinada a perfiles que muestran a una persona no real, creada con IA. La decisión de Meta busca garantizar la transparencia en la plataforma y evitar engaños.