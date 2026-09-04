El bienestar integral y el desarrollo personal son ejes que cada vez tienen mayor presencia en distintos espacios de la región, con propuestas que buscan brindar herramientas para atravesar procesos, revisar experiencias y encontrar nuevas formas de afrontar situaciones de la vida cotidiana. En este contexto, diferentes iniciativas comenzaron a expandirse por el Alto Valle con talleres, encuentros y sesiones destinadas a acompañar a las personas desde una mirada integral.

Sobre estas propuestas y el trabajo que se viene desarrollando en la región habló Martha Pavlov, docente y coordinadora del Instituto Esencia de Neuquén, durante una entrevista en el programa “La noche cae, la radio se enciende”, que se transmite por AM550. Durante la charla, brindó detalles sobre la trayectoria de más de 20 años del instituto y sobre los distintos espacios que impulsa actualmente.

Martha Pavlov, coordinadora del Instituto Esencia de Neuquén, habló en AM550 sobre su trayectoria y sus propuestas.

Entre las iniciativas se encuentra Entretiempos, su espacio holístico en General Roca, además de Amarilla Encuentro Holístico, proyecto que desarrolla de manera conjunta. Estas propuestas permiten acercar diferentes herramientas y actividades a personas de distintos puntos del Valle, tanto de manera presencial como virtual.

El Instituto Esencia cuenta con una extensa trayectoria en la región y ofrece distintas alternativas vinculadas al crecimiento personal, el bienestar y la formación. A través de sesiones individuales y talleres grupales, la propuesta busca generar espacios de acompañamiento y reflexión para quienes atraviesan diferentes momentos o procesos personales.

Pavlov también forma parte de Amarilla Encuentro Holístico, una propuesta que recorre distintos puntos del Valle.

Actualmente, las actividades se desarrollan en distintos puntos del Valle y también de manera virtual, ampliando el alcance de estas propuestas. De esta manera, el objetivo es acercar herramientas y espacios de encuentro que permitan trabajar sobre las propias experiencias y encontrar nuevas perspectivas frente a los desafíos cotidianos.